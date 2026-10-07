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專訪／助民團推大罷免撕裂台灣？沈伯洋稱「非發起人」：是憲法賦予權力

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影／沈伯洋接受「決戰六都誰來當市長系列專訪」今晚8時開播

聯合報／ 記者洪子凱邱書昱/台北報導

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天接受「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪，由「TVBS少康戰情室主持人」趙少康與兩位資深媒體人、聯合報記者李承穎、TVBS主持人錢怡君共同提問。

2026九合一選舉

沈伯洋近日頻繁「破圈」接受各種媒體專訪，繼接受王偉忠、李四端等人訪問後，今晚上TVBS少康戰情室接受三位資深媒體人的訪問，除了市政議題外，包含近日延燒毒品、死刑等議題也將在節目中完整討論。

上節目前被問是否緊張，沈表示不會，每個媒體人都非常專業，自己覺得是很好機會能把政見闡述給大家，也很開心能接受專業資深媒體人的訪問，每個提問都會是精彩訪談。

民進黨台北市長參選人沈伯洋接受少康戰情室及聯合報專訪。圖／TVBS提供
民進黨台北市長參選人沈伯洋接受少康戰情室及聯合報專訪。圖／TVBS提供

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 趙少康

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