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影／沈伯洋接受「決戰六都誰來當市長系列專訪」今晚8時開播
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天接受「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪，由「TVBS少康戰情室主持人」趙少康與兩位資深媒體人、聯合報記者李承穎、TVBS主持人錢怡君共同提問。
沈伯洋近日頻繁「破圈」接受各種媒體專訪，繼接受王偉忠、李四端等人訪問後，今晚上TVBS少康戰情室接受三位資深媒體人的訪問，除了市政議題外，包含近日延燒毒品、死刑等議題也將在節目中完整討論。
上節目前被問是否緊張，沈表示不會，每個媒體人都非常專業，自己覺得是很好機會能把政見闡述給大家，也很開心能接受專業資深媒體人的訪問，每個提問都會是精彩訪談。
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