鄭麗文喊話藍軍別棄保「本是同根生」 魏嘉賢反問誰把豆萁拿去燒

花蓮縣長選舉三角督，包括國民黨參選人游淑貞、泛藍的議長張峻、議員魏嘉賢。國民黨行動中常會今天移師花蓮舉辦，黨主席鄭麗文指有對手開始操作棄保，「本是同根生，相煎何太急」，呼籲支持者票投給正藍軍。魏嘉賢則引用詩句前半段回應，反問究竟是誰把「豆子與豆萁放進鍋裡煮」。

鄭麗文表示，花蓮縣長選舉呈現三方競爭，但已經看到有陣營開始蠢蠢欲動操作棄保，這場選舉不只是個人的政治前途，也不是私人或家族之間的恩怨，而是攸關花蓮未來發展及國家整體局勢的重要選戰。

鄭麗文說，花蓮選舉結果不僅影響地方政治版圖，也可能牽動未來總統大選布局，因此呼籲支持者理性看待選情，不要因一時情緒影響大局，並引用七步詩中的「本是同根生，相煎何太急」，強調藍營支持者應團結一致。

花蓮縣長參選人魏嘉賢表示，「七步詩」第一句是「煮豆燃豆萁」，「是誰是把豆萁一起拿去燒跟煮豆子的？」他無意影射任何人，只是希望大家檢視問題的源頭，「是誰把豆子跟豆萁拿去燒，讓豆跟豆萁互相鬥爭，是誰把鍋子拿出來？是誰把柴火添進去？」這才是值得思考的問題。

魏嘉賢說，自己從參選以來從未操作棄保議題，而是持續以一步一腳印方式深入基層爭取支持，重點始終放在政策，花蓮鄉親需要看到，花蓮的未來是什麼，參選人應清楚提出政見，而不是做政治操作。

無黨籍縣長參選人張峻回應，自己曾任國民黨花蓮縣黨部主委，歡迎鄭麗文和中常委到花蓮，也希望老長官、老同志多關心地方產業和鄉親生活困境，這幾年大家過得辛苦，最需要的就是實際幫忙；選情方面，按照自己的步調，爭取不分黨派的支持。

張峻表示，不論哪個政黨、哪位立委願意協助花蓮，包括民進黨立委沈伯洋在內，只要願意為鄉親付出都值得肯定，只要心中有花蓮，就是一股最溫暖的洋流。

國民黨行動中常會今天移師花蓮舉辦，國民黨主席鄭麗文呼籲支持者票投給正藍軍。圖／民眾提供

無黨籍縣長參選人張峻（右三）回應，自己曾任國民黨花蓮縣黨部主委，歡迎鄭麗文和中常委到花蓮，也希望老長官、老同志多關心地方產業和鄉親生活困境。圖／張峻競選總部提供

國民黨行動中常會今天移師花蓮舉辦，黨主席鄭麗文（右八）等人為同黨花蓮縣長參選人游淑貞（右九）造勢。圖／游淑貞競選總部提供