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拒辯論？林國漳稱公辦政見會才是檢驗舞台 吳宗憲陣營：對政見沒信心

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
針對吳宗憲陣營邀請公開辯論，林國漳今天對此回應，公辦政見會才是最好的檢驗舞台。圖／林國漳競辦提供
針對吳宗憲陣營邀請公開辯論，林國漳今天對此回應，公辦政見會才是最好的檢驗舞台。圖／林國漳競辦提供

民進黨宜蘭縣長參選林國漳最近屢遭連環爆，回擊對手陣營抹黑；吳宗憲陣營認為若是抹黑，不如來進行公開辯論，林國漳今天對此回應，公辦政見會才是最好的檢驗舞台，反被挨酸不敢辯論，卻拿「公辦政見會」當避風港，是對自己的政策多沒信心？

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林國漳近期屢遭藍營攻擊領取國營事業公股酬勞的「肥貓」，今天又被指口喊抗中保台，卻賺取大陸紅錢；對手國民黨參工人吳宗憲日前在節目中質疑「若非事實為何不告」，並頻邀公開辯論。林國漳今天強調抹黑已蒐證完畢、隨時能提告，更直指公辦政見會才是最好的公開檢驗舞台。

吳宗憲競選辦公室今天表示，不敢辯論就承認！吳宗憲從9月就正式公開邀請辯論，一個月過去仍未獲回應，林顧問居然拿「沒有詰問環節」的「公辦政見會」當擋箭牌。連辯論都不敢，林國漳到底是對自己的政策與主張多沒信心？

吳宗憲競辦提出兩點質疑，揭穿林國漳心虛：

一、拿「公辦政見發表會」充數？沒有交叉詰問，如何真正接受檢驗？

選委會舉辦的公辦政見發表會中，只安排候選人「各自陳述」，沒有候選人之間即時的「交叉詰問」，與公開辯論有本質不同。只有政見發表會的「單向發言模式」，並不能有效釐清問題、辨別真偽及凸顯差異。

競辦質疑林國漳刻意將兩者亂畫等號，無非是想躲在單獨發言的安全區，方便迴避關鍵問題、避重就輕。如果連面對直接提問的勇氣都沒有，談何接受縣民檢驗？

二、宜蘭是民主聖地！不服就來辯，三場不夠、五場也奉陪！

競辦強調，宜蘭鄉親的眼睛雪亮，最重視的就是候選人的誠信、專業與面對檢驗的勇氣。林國漳一方面自稱要做「全民縣長」、接受鄉親檢驗政見，另一方面卻對公開辯論避之唯恐不及，這種「初一十五不一樣」的心虛態度，實在是人設崩壞！

吳宗憲面對質疑，一向直球對決，競辦再次向林國漳發出戰帖，呼籲林顧問如果對自己的政策與理念有充足的信心，不用再找藉口閃躲，不用等公辦政見，現在就公開來辯！一場不夠、三場也可以，甚至五場都奉陪，這才是負責任的縣長候選人該有的樣子。

林國漳表示公辦政見會才是最好的檢驗舞台，吳宗憲競辦回應，林顧問不敢辯論，卻拿「公辦政見會」當擋箭牌，是對自己的政策多沒信心？圖／吳宗憲競辦提供
林國漳表示公辦政見會才是最好的檢驗舞台，吳宗憲競辦回應，林顧問不敢辯論，卻拿「公辦政見會」當擋箭牌，是對自己的政策多沒信心？圖／吳宗憲競辦提供

林國漳 辯論 吳宗憲 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 政見 政見發表會

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