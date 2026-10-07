徐佳青請辭藍營質疑救選情 吳崢：國民黨非常不要臉

僑務委員會委員長徐佳青因家人遭指濫用外館資源，今天宣布請辭獲准，藍營批評是為救選情斷尾求生。民進黨發言人吳崢表示，民進黨與政府團隊面對爭議均以最嚴格標準自我要求，反觀國民黨過去面對黨籍立委涉貪等案件護航推託，非常厚臉皮、不要臉。

吳崢指出，無論是民進黨中央或民進黨政府，對待任何爭議事件，都是用最嚴格的標準來要求所有從政同志，只要有任何受到社會檢驗的事情，中央黨部與政府都在第一時間展現明快的態度與維護，這是政府也是民進黨一貫的立場。

吳崢說，行政院長卓榮泰前天就已經要求外交部與僑委會啟動調查程序，同時呼籲所有公務員及政務官都必須以嚴格標準自律。徐佳青今天也公開表示絕無從事任何濫用公帑的違法行為，並自請請辭、接受調查以捍衛自身清白，這不僅是徐展現的態度，也是行政院整體團隊對自我的要求。

吳崢表示，這樣的自律標準，在民進黨看來是從政的基本門檻，大家都要能夠做到，但國民黨往往無法用相同標準要求自己，一個道德低下的政黨，面對民進黨政府展現明快且向社會負責任的態度，竟然還有勇氣與臉皮在旁邊酸言酸語。