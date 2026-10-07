蔣萬安視察美沙冬療法執行 蔣競辦：感謝沈伯洋委員肯定

北市長反毒議題攻防延燒，台北市長蔣萬安今赴聯醫昆明院區視察美沙冬替代療法執行成效，民進黨參選人沈伯洋今受訪肯定，稱希望藉此安撫第一線醫療人員情緒。蔣辦發言人楊沛緰說，真正讓第一線困擾的是，有人反覆拿美沙冬療法替當年文字辯護。

沈伯洋的毒品立場被翻出2014年曾投書稱「建立社區中心提供吸毒者毒品與乾淨的針頭」，近日受訪則稱是指美沙冬替代療法，蔣萬安今天親自到聯合醫院昆明院區視察，沈伯洋今天受訪表示肯定，並說希望藉此安撫第一線醫療人員情緒。

蔣辦發言人楊沛緰說，感謝沈伯洋委員肯定台北市政府長期推動的減害與戒治政策，也感謝第一線醫療、公衛人員多年來的辛勞與付出。不過這幾天部分民進黨民意代表、綠營人士及網路言論，不斷將「美沙冬替代治療」與沈伯洋2014年所寫的「建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭」混為一談，甚至指控提出質疑，就是「汙名化醫療人員」。

楊說，但從頭到尾，沒有人反對美沙冬替代治療，更沒有人否定第一線醫療人員的專業與付出。既然沈委員今天都公開肯定台北市政府長期推動的減害工作，也請部分綠營人士不必再替沈伯洋加戲，更別刻意把不同政策混為一談，製造對立與誤解。

楊沛緰指出，真正讓第一線感到困擾，甚至如沈委員所說「炸鍋」、被貼上負面標籤的，正是有人反覆拿美沙冬替代療法，替沈伯洋當年的文字辯護。沈委員本人都肯定台北市政府的作為，也希望綠營人士能跟上自家候選人的腳步，給第一線肯定，不要選舉一到就急著抹黑，把不同制度說清楚、讓專業回歸專業，才是真正還給辛苦投入減害與戒治工作的第一線人員公道。