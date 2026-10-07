最新民調超前蘇巧慧 李四川：民意絕對比民調重要

新北市議會國民黨團今日公布TVBS新北市長最新民調，李四川獲得42.6%支持度，比蘇巧慧領先6.7個百分點，另在中間選民部分贏12.3個百分點。對此，李四川今受訪說，所有民調他都會當參考，民意絕對比民調重要，市民選人不會是看「顏色」，而是看建設。

李四川今出席新北教育團體後援會，活動上受訪表示，他會持續走遍29區，好好傾聽市民聲音，他已提出20多項政見，也會把所有市民意見納入往後要施政的方向，會努力全力以赴接下侯友宜市長這一棒。

另淡江大學學生會舉辦青年政策論壇，先前傳出李四川以行程為由不克出席，李四川今表示，他感謝淡江大學學生會的邀請，他的團隊跟對方都有密切聯繫，他會在10月19日出席活動，很期待聽到大家意見。

至於李四川今晚並未出席台灣青年思潮協會等主辦單位舉辦青年論壇，李四川表示，他先前有受邀前往台北大學系學會的演講，淡江大學學生會的邀請他也會去，樂意多聽年輕人的意見。