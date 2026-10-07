沈伯洋稱參與審定出版「死刑肯定論」 侯漢廷翻14年前舊文立場曝

民進黨台北市長參選人沈伯洋遭藍營翻出曾說過「我比較吃廢死這一套」，廢死立場遭疑。沈伯洋今天反嗆，曾參與審定出版「死刑肯定論」；新黨北市議員侯漢廷指，「讀完會支持廢死」，更揭沈14年前發文稱贊成廢死，為什麼現在不敢直說？

侯漢廷下午在臉書指出，沈伯洋是否贊成廢除死刑？他不敢正面回答。他只說「沒有提過廢死的修法」、「正反的討論都很重要」。為什麼不敢明確說出「支持死刑」或「反對死刑」？

侯說，自己也沒有在議會提過九二共識的提案，也認為正反討論很重要，但誰不知道侯漢廷支持九二共識。

侯漢廷表示，沈伯洋說他「參與審定出版《死刑肯定論》」，這是在騙人，用書名騙人，該書的內容簡介是「當代的死刑，已經不是刑罰，而是抹殺！？」這句話是肯定死刑嗎？

侯漢廷提到，柏克萊2020年讀者留言「死刑肯定論，當我讀這本書讀到一半時就發現一件很嚴重的事『我被作者騙了』。作者的立場根本是反對死刑吧？書中提出各種看似支持死刑的原因，但讀者會在每個章節文末發現作者所提的反論，然後自原本所堅定的立場慢慢動搖。…我自己讀完後，原本反對死刑的立場變得更加堅定了。」

他也提及其他書評認為，「作者確實提出許多支持死刑的論點，但讀者一路看下去，可能反而覺得廢除死刑更合理。」

侯漢廷直呼，沈伯洋推薦一本書，讀完書讓大家反對死刑。沈伯洋的立場不就是支持廢死嗎？況且，沈伯洋14年前臉書原文寫著：「我贊成廢死，但我不太贊成現在推動廢死，這是兩件事，呵呵。」

他批，一個贊成廢死的人，現在為了選市長，不敢再次表態自己贊成廢死，虛偽；還拿「參與審定出版《死刑肯定論》」來說嘴，更是騙人，根本誠信有問題。對於相信他贊成廢死的人，等了14年還等不到他在立法院提案，也是令支持者失望。「就算他認為這14年都不適合推動，只要他理念贊成廢死，我就反對。」