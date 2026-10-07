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聽聞媒體人稱「新北掛了！」 李四川：較在意市民的心聲與意見
媒體人單厚之日前在直播節目中專訪記者戴祺修，疑似因忘關麥克風，意外流出兩人私下聊天對話，戴脫口說出李四川在4日周日板橋大造勢都是動員，沒有什麼自然人流，感覺新北已經掛了。李四川今表示，他比較在意市民的心聲及意見。
李四川今天下午出席新北教育團體後援會活動，針對媒體詢問，李四川表示，四日那天他所有握到的手都是熱情的，他感受到市民對他的加油。尊重個別人士所提的意見，他比較在意的，還是市民的心聲跟意見來得重要。
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