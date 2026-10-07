影／徐巧芯再問沈伯洋 毒品注射中心要在哪裡設置

立法院國民黨團今天舉行記者會，立委徐巧芯、許宇甄、羅智強等人出席。徐巧芯在會中批沈伯洋對毒品的立場。

徐巧芯表示，沈伯洋現在選台北市長選到一半，對於過去2014年的沈柏洋到底是誰？反而讓我們認不清了，對於過去他提到了毒品除罪化幾個字，經過了一個禮拜，他只能勉為其難的講出，他不主張毒品除罪化，但是沒有辦法清楚的大聲向大家講，他反對毒品除罪化跟反毒毒品的零容忍，站在同一邊，向毒品宣。今天再來請教沈伯洋，對於過去吃廢死這一套的主張，跟你現在的看法是什麼？

徐巧芯拿出臉書記錄表示，2014年9月1號有人在沈臉書底下留言，「他說要開放大麻合法，不如所有都合法，比如海洛因、安非他命、嗎啡，諸如此類，政府可以擺明收費方便管理，所謂的毒品，只要能好好控制，就不是毒，那些東西，害不了人，都是人造成的」，有一個人點讚，只有沈伯洋一個人點讚，正如同他那篇文章所散布的錯誤觀念：「毒品只是藥品」，但他發現了嗎？所有邏輯是一致的，2014年的沈伯洋，是如今的他不願意面對2014年的自己，清楚地告訴大家，他願意放棄過去錯誤的主張，停止傳遞負面以及錯誤的消息，我們跟毒品奮戰了這麼久，怎麼可以這麼輕率的去點讚，所有的海洛因安非他命毒品都合法化，可以這樣嗎？

徐巧芯批，沈伯洋前幾天才說立場跟10幾年前沒有不同，也就代表你到現在還堅持你的想法，你的理念就是要在社區中心建立發毒品的場所，然後你舉的例子就是加拿大，溫哥華的毒品注射屋也導致了當地有很多的吸毒者湧入，所以再次請教你，你的毒品注射中心要在哪裡來設置，台北市的哪一區要來做這樣的設置跟規劃，以及你們要發放的是哪一類型的毒品，你應該要說清楚，因為沈伯洋現在只是講了，他不主張毒品除罪化，但是這種措施跟毒品是否除罪化沒有完全的關係，在毒品還沒有除罪化之前，你仍然就可以做這樣的一個社區中心發放毒品的制度，這也是他當時在文章中主張的，如果認為毒品除罪化的目標太過偏激，我們可以先用加拿大溫哥華的案例，來建立在社區中心的毒品注射屋。