快訊

普悠瑪過站未停…司機「倒退嚕」退回礁溪站 台鐵道歉了

聽聞媒體人稱「新北掛了」 李四川：較在意市民的心聲與意見

不只關心財經！96歲巴菲特是重度YT沉迷者 好友爆最愛看這類影片

聽新聞
0:00 / 0:00

影／徐巧芯再問沈伯洋 毒品注射中心要在哪裡設置

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
國民黨立委徐巧芯（圖）批沈伯洋對毒品的立場。記者邱德祥／攝影
國民黨立委徐巧芯（圖）批沈伯洋對毒品的立場。記者邱德祥／攝影

立法院國民黨團今天舉行記者會，立委徐巧芯、許宇甄、羅智強等人出席。徐巧芯在會中批沈伯洋毒品的立場。

2026九合一選舉

徐巧芯表示，沈伯洋現在選台北市長選到一半，對於過去2014年的沈柏洋到底是誰？反而讓我們認不清了，對於過去他提到了毒品除罪化幾個字，經過了一個禮拜，他只能勉為其難的講出，他不主張毒品除罪化，但是沒有辦法清楚的大聲向大家講，他反對毒品除罪化跟反毒毒品的零容忍，站在同一邊，向毒品宣。今天再來請教沈伯洋，對於過去吃廢死這一套的主張，跟你現在的看法是什麼？

徐巧芯拿出臉書記錄表示，2014年9月1號有人在沈臉書底下留言，「他說要開放大麻合法，不如所有都合法，比如海洛因、安非他命、嗎啡，諸如此類，政府可以擺明收費方便管理，所謂的毒品，只要能好好控制，就不是毒，那些東西，害不了人，都是人造成的」，有一個人點讚，只有沈伯洋一個人點讚，正如同他那篇文章所散布的錯誤觀念：「毒品只是藥品」，但他發現了嗎？所有邏輯是一致的，2014年的沈伯洋，是如今的他不願意面對2014年的自己，清楚地告訴大家，他願意放棄過去錯誤的主張，停止傳遞負面以及錯誤的消息，我們跟毒品奮戰了這麼久，怎麼可以這麼輕率的去點讚，所有的海洛因安非他命毒品都合法化，可以這樣嗎？

徐巧芯批，沈伯洋前幾天才說立場跟10幾年前沒有不同，也就代表你到現在還堅持你的想法，你的理念就是要在社區中心建立發毒品的場所，然後你舉的例子就是加拿大，溫哥華的毒品注射屋也導致了當地有很多的吸毒者湧入，所以再次請教你，你的毒品注射中心要在哪裡來設置，台北市的哪一區要來做這樣的設置跟規劃，以及你們要發放的是哪一類型的毒品，你應該要說清楚，因為沈伯洋現在只是講了，他不主張毒品除罪化，但是這種措施跟毒品是否除罪化沒有完全的關係，在毒品還沒有除罪化之前，你仍然就可以做這樣的一個社區中心發放毒品的制度，這也是他當時在文章中主張的，如果認為毒品除罪化的目標太過偏激，我們可以先用加拿大溫哥華的案例，來建立在社區中心的毒品注射屋。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 毒品 徐巧芯

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

徐巧芯揭沈伯洋提供網友溫哥華毒品注射屋案例 還按讚毒品全合法

批沈伯洋把毒品當藥品 邱淑媞：擁毒不是反毒

聯合報社論／沈伯洋的「社區供毒」說，劉世芳苟同嗎？

指沈伯洋推崇毒品除罪化 黃士修：別拿美沙冬療法偷換概念

相關新聞

聽聞媒體人稱「新北掛了！」 李四川：較在意市民的心聲與意見

媒體人單厚之日前在直播節目中專訪記者戴祺修，疑似因忘關麥克風，意外流出兩人私下聊天對話，戴脫口說出李四川在4日周日板橋大造勢都是動員，沒有什麼自然人流，感覺新北已經掛了。李四川今表示，他比較在意市民的心聲及意見。

最新民調超前蘇巧慧 李四川：民意絕對比民調重要

新北市議會國民黨團今日公布TVBS新北市長最新民調，李四川獲得42.6%支持度，比蘇巧慧領先6.7個百分點，另在中間選民部分贏12個百分點。對此，李四川今受訪說，所有民調他都會當參考，民意絕對比民調重要，市民選人不會是看「顏色」，而是看建設。

沈伯洋稱參與審定出版「死刑肯定論」 侯漢廷翻14年前舊文立場曝

民進黨台北市長參選人沈伯洋遭藍營翻出曾說過「我比較吃廢死這一套」，廢死立場遭疑。沈伯洋今天反嗆，曾參與審定出版「死刑肯定論」；新黨北市議員侯漢廷指，「讀完會支持廢死」，更揭沈14年前發文稱贊成廢死，為什麼現在不敢直說？

土城殺2人逃死引公憤！國民黨團轟實質廢死 促沈伯洋直球對決

新北土城男子謝文雄殺死妻姨雙屍案日前一審宣判，法官依憲法法庭「憲判8」意旨，認須殺害3人以上才符死刑要件而判處無期徒刑。國民黨立院黨團今舉行記者會，翻出民進黨台北市長參選人沈伯洋過去「吃廢死這一套」等言論，要求沈向社會大眾說清楚廢死立場。

蔣萬安視察美沙冬療法執行 蔣競辦：感謝沈伯洋委員肯定

北市長反毒議題攻防延燒，台北市長蔣萬安今赴聯醫昆明院區視察美沙冬替代療法執行成效，民進黨參選人沈伯洋今受訪肯定，稱希望藉此安撫第一線醫療人員情緒。蔣辦發言人楊沛緰說，真正讓第一線困擾的是，有人反覆拿美沙冬療法替當年文字辯護。

傳一度擬徵召李吳穎智參選台東縣長 民眾黨：只有溝通

媒體報導台東縣長參選人李吳穎智曾爭取代表民眾黨參選。民眾黨台東縣黨部澄清，確實有和李吳溝通，但並未進入實質徵召程序；李吳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。