快訊

普悠瑪過站未停…司機「倒退嚕」退回礁溪站 台鐵道歉了

聽聞媒體人稱「新北掛了」 李四川：較在意市民的心聲與意見

不只關心財經！96歲巴菲特是重度YT沉迷者 好友爆最愛看這類影片

聽新聞
0:00 / 0:00

影／殺三人才符合判死 國民黨團要沈伯洋出來面對

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
立法院國民黨團今天舉行「沈伯洋，你還吃廢死這一套嗎？」記者會，立委徐巧芯（左起）、許宇甄、羅智強等人出席。記者邱德祥／攝影
立法院國民黨團今天舉行「沈伯洋，你還吃廢死這一套嗎？」記者會，立委徐巧芯（左起）、許宇甄、羅智強等人出席。記者邱德祥／攝影

立法院國民黨團今天舉行「沈伯洋，你還吃廢死這一套嗎？」記者會，立委徐巧芯、許宇甄、羅智強等人出席。許宇甄質疑死刑釋憲的標準，說在沒有其他加重的因素下，單看死亡人數必須殺害三人以上，才符合判處死刑的情節最嚴重之罪，要求民進黨立委沈柏洋出來面對這個血淋淋的現實。

2026九合一選舉

許宇甄表示，去年在新北市的土城發生了一起令人髮指的家暴殺人案，一名家暴男在大街上公然砍殺了自己的妻子跟小姨子，造成兩條人命喪生，但最近判決出爐了，這個殺人魔居然逃過了死劫，被判無期徒刑，法官在判決書裡面直接引用了死刑釋憲的標準，說在沒有其他加重的因素下，單看死亡人數必須殺害三人以上，才符合判處死刑的情節最嚴重之罪，台灣的司法正義已死，台灣的公平正義已死，這就是民進黨政府，這就是大法官送給台灣社會的實質廢死。

許宇甄批評，殺死兩個人，在現在的司法標準裡竟然還不夠嚴重，這叫被害者的家屬情何以堪，難道在這些力挺廢死的人的眼中，台灣人的命是要用數量來去批發計算嗎？這就是民進黨的人權標準嗎？今天我們召開這場記者會，就是要長期在人權議題上高談闊論，明顯支持廢死的民進黨立委沈柏洋出來面對這個血淋淋的現實。

立委羅智強表示，台灣現在的司法天平，已經完全導向了加害者，你會發現被害者的家屬在法庭上真的是欲哭無淚，枉死被害者的冤屈無處。支不支持廢除死刑，本來就是個公共政策，沈柏洋支持廢除死刑也是你的選擇，你反對廢除死刑，也是你的選擇，這個選擇的本身就是公共政策論辯的一環，但是很明顯的。

羅智強說，沈伯洋在他2012年的貼文裡面，其實說得很清楚。他告訴大家，他拿挪威做類比，他說挪威當時殺人魔殺了多少人，但挪威不因此恢復死刑，他也在批評說，像這種事情，其實所代表的社會精神指標是一個嗜血的社會喜歡的指標，但他說，美國、台灣都是自由社會，那當然這兩個都還是描述性的談話，還不能說他就是背景，但是他最後自己做了一個結論，我比較吃廢死的這一套。

立法院國民黨團今天舉行「沈伯洋，你還吃廢死這一套嗎？」記者會，立委徐巧芯（左起）、許宇甄、羅智強等人出席。記者邱德祥／攝影
立法院國民黨團今天舉行「沈伯洋，你還吃廢死這一套嗎？」記者會，立委徐巧芯（左起）、許宇甄、羅智強等人出席。記者邱德祥／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 許宇甄 廢死 死刑

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

沈伯洋曾說「比較吃廢死這套」 蔣萬安重申反廢死：被害人痛苦不能忘

遭藍營質疑支持廢死 沈伯洋指這本書「跟我現在立場近」

曾說「比較吃廢死那一套」遭藍質疑立場 沈伯洋：死刑非地方權責

輿論譁然…殺3人才判死？ 土城殺妻判決惹議

相關新聞

聽聞媒體人稱「新北掛了！」 李四川：較在意市民的心聲與意見

媒體人單厚之日前在直播節目中專訪記者戴祺修，疑似因忘關麥克風，意外流出兩人私下聊天對話，戴脫口說出李四川在4日周日板橋大造勢都是動員，沒有什麼自然人流，感覺新北已經掛了。李四川今表示，他比較在意市民的心聲及意見。

最新民調超前蘇巧慧 李四川：民意絕對比民調重要

新北市議會國民黨團今日公布TVBS新北市長最新民調，李四川獲得42.6%支持度，比蘇巧慧領先6.7個百分點，另在中間選民部分贏12個百分點。對此，李四川今受訪說，所有民調他都會當參考，民意絕對比民調重要，市民選人不會是看「顏色」，而是看建設。

沈伯洋稱參與審定出版「死刑肯定論」 侯漢廷翻14年前舊文立場曝

民進黨台北市長參選人沈伯洋遭藍營翻出曾說過「我比較吃廢死這一套」，廢死立場遭疑。沈伯洋今天反嗆，曾參與審定出版「死刑肯定論」；新黨北市議員侯漢廷指，「讀完會支持廢死」，更揭沈14年前發文稱贊成廢死，為什麼現在不敢直說？

土城殺2人逃死引公憤！國民黨團轟實質廢死 促沈伯洋直球對決

新北土城男子謝文雄殺死妻姨雙屍案日前一審宣判，法官依憲法法庭「憲判8」意旨，認須殺害3人以上才符死刑要件而判處無期徒刑。國民黨立院黨團今舉行記者會，翻出民進黨台北市長參選人沈伯洋過去「吃廢死這一套」等言論，要求沈向社會大眾說清楚廢死立場。

蔣萬安視察美沙冬療法執行 蔣競辦：感謝沈伯洋委員肯定

北市長反毒議題攻防延燒，台北市長蔣萬安今赴聯醫昆明院區視察美沙冬替代療法執行成效，民進黨參選人沈伯洋今受訪肯定，稱希望藉此安撫第一線醫療人員情緒。蔣辦發言人楊沛緰說，真正讓第一線困擾的是，有人反覆拿美沙冬療法替當年文字辯護。

傳一度擬徵召李吳穎智參選台東縣長 民眾黨：只有溝通

媒體報導台東縣長參選人李吳穎智曾爭取代表民眾黨參選。民眾黨台東縣黨部澄清，確實有和李吳溝通，但並未進入實質徵召程序；李吳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。