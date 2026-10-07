影／殺三人才符合判死 國民黨團要沈伯洋出來面對

立法院國民黨團今天舉行「沈伯洋，你還吃廢死這一套嗎？」記者會，立委徐巧芯、許宇甄、羅智強等人出席。許宇甄質疑死刑釋憲的標準，說在沒有其他加重的因素下，單看死亡人數必須殺害三人以上，才符合判處死刑的情節最嚴重之罪，要求民進黨立委沈柏洋出來面對這個血淋淋的現實。

許宇甄表示，去年在新北市的土城發生了一起令人髮指的家暴殺人案，一名家暴男在大街上公然砍殺了自己的妻子跟小姨子，造成兩條人命喪生，但最近判決出爐了，這個殺人魔居然逃過了死劫，被判無期徒刑，法官在判決書裡面直接引用了死刑釋憲的標準，說在沒有其他加重的因素下，單看死亡人數必須殺害三人以上，才符合判處死刑的情節最嚴重之罪，台灣的司法正義已死，台灣的公平正義已死，這就是民進黨政府，這就是大法官送給台灣社會的實質廢死。

許宇甄批評，殺死兩個人，在現在的司法標準裡竟然還不夠嚴重，這叫被害者的家屬情何以堪，難道在這些力挺廢死的人的眼中，台灣人的命是要用數量來去批發計算嗎？這就是民進黨的人權標準嗎？今天我們召開這場記者會，就是要長期在人權議題上高談闊論，明顯支持廢死的民進黨立委沈柏洋出來面對這個血淋淋的現實。

立委羅智強表示，台灣現在的司法天平，已經完全導向了加害者，你會發現被害者的家屬在法庭上真的是欲哭無淚，枉死被害者的冤屈無處。支不支持廢除死刑，本來就是個公共政策，沈柏洋支持廢除死刑也是你的選擇，你反對廢除死刑，也是你的選擇，這個選擇的本身就是公共政策論辯的一環，但是很明顯的。

羅智強說，沈伯洋在他2012年的貼文裡面，其實說得很清楚。他告訴大家，他拿挪威做類比，他說挪威當時殺人魔殺了多少人，但挪威不因此恢復死刑，他也在批評說，像這種事情，其實所代表的社會精神指標是一個嗜血的社會喜歡的指標，但他說，美國、台灣都是自由社會，那當然這兩個都還是描述性的談話，還不能說他就是背景，但是他最後自己做了一個結論，我比較吃廢死的這一套。