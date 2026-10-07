土城殺2人逃死引公憤！國民黨團轟實質廢死 促沈伯洋直球對決

新北土城男子謝文雄殺死妻姨雙屍案日前一審宣判，法官依憲法法庭「憲判8」意旨，認須殺害3人以上才符死刑要件而判處無期徒刑。國民黨立院黨團今舉行記者會，翻出民進黨台北市長參選人沈伯洋過去「吃廢死這一套」等言論，要求沈向社會大眾說清楚廢死立場。

國民黨團書記長許宇甄表示，殺害兩人在當前司法標準下竟然「不夠嚴重」，這是民進黨政府與大法官送給台灣的實質廢死，司法公平正義已死。

許宇甄質疑，在力挺廢死者眼中，難道人命是用數量批發計算？沈伯洋平日將國家安全、防範認知作戰掛嘴邊，自居台灣戰神，但一個連殺兩人都免判死刑的社會何來國家安全？法官是依民進黨主導的113年憲判字第8號來判決，大法官設下死刑重重障礙，讓死刑名存實亡，沈伯洋身為執政黨立委，不能遇事就閃躲，應向八成反廢死民意直球對決，說明到底支不支持死刑。

國民黨立委羅智強指出，沈伯洋2012年臉書貼文中，曾稱挪威當時殺人魔殺了多少人，挪威也不因此恢復死刑，像這種死刑所代表的社會精神指標，是嗜血的社會所喜歡的指標，美國、台灣都是這種社會，最後下結論「我比較吃廢死這一套」。

羅智強說，沈伯洋稱廢死是中央而非地方事務，沒有否認過去的主張。沈忘了自己是立委，台北市長蔣萬安已明確反對廢除死刑，沈伯洋為何不敢坦白表態？針對土城雙屍案因未達殺害3人門檻而逃過死刑，更批憲判第8號標準荒謬，形同「殺得不夠多就不能判死」，難道是在鼓勵犯罪？

國民黨立委徐巧芯表示，台北市長一定重視治安，面對刑案時是站在加害者還是被害者一方至關重要。沈伯洋須明確向台北市民交代其真實態度與核心價值，切勿像先前被質疑社區發放毒品議題時一樣，只會不斷指責他人抹黑。