快訊

稱對台承諾是美最大負擔 美學者籲放棄保台：兩岸和統不違台灣關係法

徐佳青涉貪汙圖利…北檢發交廉政署調查 尚未約談被告、證人

寶可夢30週年慶典10/10登場！PokéXciting!台北攻略 沒中籤也能看粉紅皮卡丘表演

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭朝方痛批遭抹黑潑糞 徐欣瑩陣營反擊：別迴避檢驗

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方昨在臉書表示，近期對手陣營抹黑、造謠，團隊選擇以市政成果與政見取代對立。圖／取自鄭朝方臉書
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方昨在臉書表示，近期對手陣營抹黑、造謠，團隊選擇以市政成果與政見取代對立。圖／取自鄭朝方臉書

新竹縣長選戰持續加溫，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方昨在臉書表示，近期對手陣營抹黑、造謠，團隊選擇以市政成果與政見取代對立，用正向的力量去感化對手陣營發出的抹黑潑糞傳統選戰的負能量。「用汗水回應口水與髒水」。對此，徐欣瑩競辦發言人徐維遠反批，鄭所稱「潑糞」令人啼笑皆非，選舉本就應接受對手與社會檢驗，面對具體質疑應提出證據反駁、就事論事說明，不能以「潑糞」兩字帶過，迴避問題。

2026九合一選舉

鄭朝方在臉書指出，3年多來團隊持續推動市政建設，一個建設至少經過20次以上會議討論、30次以上現場勘查，帶來改變的腳步3年來，也從來不曾停止。對手陣營不擇手段對朝方團隊，進行無中生有的抹黑，以及東拼西湊的造謠攻擊，相信有些民眾有所聽聞。

鄭朝方說，始終感謝大家們的信任與支持，這三年多的點點滴滴，大家都看在眼裡，對於選舉，我們也一直用正向的力量去感化對手陣營發出的抹黑潑糞傳統選戰的負能量。我們始終選擇最善良的方式，用努力市政與提出政見取代對立，用汗水回應口水與髒水。

徐欣瑩競辦發言人徐維遠今天下午回應，批評鄭朝方深夜發文指控對手負面選戰，卻未正面回應外界對「陽光縣政」、利用公帑造神、公園水泥化及家族土地等議題的質疑。

他指出，竹北東區市場改建經費從5.5億元增至14億元、福興公園修繕等問題，以及近期土地變更爭議，均是縣民關心的議題，若認為質疑不實，就應逐項提出事證說明，不能一概以「造謠」、「抹黑」帶過。

徐維遠說，鄭朝方所稱「潑糞」更讓人啼笑皆非，候選人本就應接受社會檢驗，合理質疑可提出證據反駁，不同看法也可就事論事說明，「難道只要把質疑說成潑糞，就不用回答問題？」呼籲鄭朝方回到問題本身，逐項說清楚。

鄭朝方 潑糞 徐欣瑩 2026九合一選舉 新竹縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

藍批蔡永富涉賄 綠：抹黑造謠

【重磅快評】徐佳青視官箴為無物 是縱容下的產物

【重磅快評】徐佳青選前「被請辭」 官箴議題仍不可輕輕放過

黃國昌嗆徐佳青斷尾求生止血：若為在野黨抹黑，何必匆匆請辭？

相關新聞

土城殺2人逃死引公憤！國民黨團轟實質廢死 促沈伯洋直球對決

新北土城男子謝文雄殺死妻姨雙屍案日前一審宣判，法官依憲法法庭「憲判8」意旨，認須殺害3人以上才符死刑要件而判處無期徒刑。國民黨立院黨團今舉行記者會，翻出民進黨台北市長參選人沈伯洋過去「吃廢死這一套」等言論，要求沈向社會大眾說清楚廢死立場。

抓沈伯洋小辮子任務失敗…隨扈發現針孔 香港偵探動怒來台問責

立委沈伯洋遭徵信業者以針孔掌握進出住處作息，其隨扈警覺發現機車坐墊下空隙的針孔及天線，台北地檢署查出，港籍鞠覺賢、林慶砸36萬元「前金」雇用徵信業者跟監，企圖抓沈伯洋小辮子，但任務失敗還動怒來台問責，檢方已對2人依個資法發布通緝。

徐巧芯揭沈伯洋提供網友溫哥華毒品注射屋案例 還按讚毒品全合法

國民黨立院黨團今舉行記者會，立委徐巧芯指，民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年回覆網友提問時曾提供「溫哥華毒品注射屋」連結，但名為「Insite」的場所竟允許吸毒者將海洛英、可卡因及其他藥物注射到靜脈中。徐巧芯也揭，曾有網友留言說「要開放大麻合法化，不如所有都合法。比如海洛英、安非他命、嗎啡諸如此類。」沈伯洋竟是唯一按讚的人。

遭藍營質疑支持廢死 沈伯洋指這本書「跟我現在立場近」

民進黨台北市參選人沈伯洋近日毒品政策立場遭藍營猛攻，藍委羅智強也翻出沈過去曾說過「我比較吃廢死這一套」。沈伯洋今天到TVBS受訪，他以自己審定「死刑肯定論」一書，如同作者在辯證過程中，最後選擇死刑，「跟我現在的立場比較相近。」

蔣萬安視察昆明院區強調戒癮在醫院非社區 石崇良稱過度關注影響癮友

近期成癮者戒癮成為台北市選戰攻防議題，民進黨台北市長候選人沈伯洋多年前撰文稱要在「社區中心」提供毒品供成癮者戒癮，引發民眾恐慌。台北市長蔣萬安今天至昆明防治中心視察，強調北市在醫療人員嚴格監督下提供美沙冬替代療法，與在社區提供毒品的做法全然不同。不過，衛福部長石崇良稱，過度干擾恐導致「癮友不願出來戒治」，反而是不好導向。

傳一度擬徵召李吳穎智參選台東縣長 民眾黨：只有溝通

媒體報導台東縣長參選人李吳穎智曾爭取代表民眾黨參選。民眾黨台東縣黨部澄清，確實有和李吳溝通，但並未進入實質徵召程序；李吳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。