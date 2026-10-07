鄭朝方痛批遭抹黑潑糞 徐欣瑩陣營反擊：別迴避檢驗

新竹縣長選戰持續加溫，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方昨在臉書表示，近期對手陣營抹黑、造謠，團隊選擇以市政成果與政見取代對立，用正向的力量去感化對手陣營發出的抹黑潑糞傳統選戰的負能量。「用汗水回應口水與髒水」。對此，徐欣瑩競辦發言人徐維遠反批，鄭所稱「潑糞」令人啼笑皆非，選舉本就應接受對手與社會檢驗，面對具體質疑應提出證據反駁、就事論事說明，不能以「潑糞」兩字帶過，迴避問題。

鄭朝方在臉書指出，3年多來團隊持續推動市政建設，一個建設至少經過20次以上會議討論、30次以上現場勘查，帶來改變的腳步3年來，也從來不曾停止。對手陣營不擇手段對朝方團隊，進行無中生有的抹黑，以及東拼西湊的造謠攻擊，相信有些民眾有所聽聞。

鄭朝方說，始終感謝大家們的信任與支持，這三年多的點點滴滴，大家都看在眼裡，對於選舉，我們也一直用正向的力量去感化對手陣營發出的抹黑潑糞傳統選戰的負能量。我們始終選擇最善良的方式，用努力市政與提出政見取代對立，用汗水回應口水與髒水。

徐欣瑩競辦發言人徐維遠今天下午回應，批評鄭朝方深夜發文指控對手負面選戰，卻未正面回應外界對「陽光縣政」、利用公帑造神、公園水泥化及家族土地等議題的質疑。

他指出，竹北東區市場改建經費從5.5億元增至14億元、福興公園修繕等問題，以及近期土地變更爭議，均是縣民關心的議題，若認為質疑不實，就應逐項提出事證說明，不能一概以「造謠」、「抹黑」帶過。

徐維遠說，鄭朝方所稱「潑糞」更讓人啼笑皆非，候選人本就應接受社會檢驗，合理質疑可提出證據反駁，不同看法也可就事論事說明，「難道只要把質疑說成潑糞，就不用回答問題？」呼籲鄭朝方回到問題本身，逐項說清楚。