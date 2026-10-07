選戰倒數…賴清德提醒綠參選人團隊 留意錯假訊息攻擊

民進黨主席賴清德今天在民進黨中常會表示，選舉期間如何面對境內外錯假訊息的挑戰，已經成為許多民主國家共同面對的重要課題，要提醒所有黨公職與參選人團隊，面對誤導性訊息與抹黑攻擊，都不能夠掉以輕心，也不要因為一時情緒，而陷入對方設定的議題。

賴清德指出，距離年底地方選舉投票日只剩下52天，選舉的熱度也逐漸升溫，越接近投票日就必須更加提高警覺，從過去每一次選舉的經驗可以看到，越到選戰的後期，社會上越可能出各種錯假訊息，混淆民眾視聽，甚至干擾、影響台灣民主選舉的正常秩序，以及選民的判斷。

賴清德說，這些錯假訊息的來源與型態相當的複雜，有些可能來自境外勢力，利用AI生成技術，製造幾可亂真的聲音或影像，或是透過假民調、選務作弊等誤導性論述與不實謠言，經由網路上的大量假帳號，以及其他協力者，透過公開或封閉的社群平台，有組織地散布訊息、進行認知操作。

賴清德表示，可以預見的是，當選舉越接近最後階段，各種不實訊息、惡意醜化與滋擾，都可能增加，手法與形式也可能更加複雜，這些訊息不論來自哪裡、採取什麼樣的形式，只要是刻意扭曲事實、製造仇恨，就可能讓民眾在不完整或錯誤的資訊下做出判斷，也可能進一步造成社會的不信任與對立。

賴清德指出，當錯假訊息不斷累積，讓民眾對選舉、對民主制度產生懷疑，甚至降低參與公共事務與投票的意願，受影響的就不只是單一候選人或單一政黨，而是台灣民主社會長期累積的信任與韌性。

賴清德說，「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」，但越是在選舉最後階段，就越要沉著、冷靜，提高警覺，不能讓誤導性論述與認知操作，帶著台灣社會走，更不能讓選舉變成彼此攻擊、撕裂對立的競賽。

賴清德表示，對於網路上流傳的虛假訊息，希望大家能夠在第一時間掌握事實、查證訊息、即時回應；面對無端指控，就要把事實向民眾講清楚，把真相對社會說明白，大家一定要「心頭掠予定，穩健向前行」，即使選舉越到最後，競爭越激烈，更考驗著民進黨的團隊能不能站穩腳步、守住原則，堅持陽光、正向的民主選舉。