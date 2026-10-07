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花蓮縣長選戰三角督 鄭麗文：還是藍綠對決、開始操作棄保

聯合報／ 記者林佳彣王思慧／花蓮即時報導
國民黨主席鄭麗文。 聯合報系資料照
國民黨主席鄭麗文。 聯合報系資料照

花蓮縣長選舉三角督，不只國民黨參選人游淑貞，還有泛藍的議長張峻、議員魏嘉賢。國民黨行動中常會花蓮場，黨主席鄭麗文今天發表談話，表面上沒有民進黨參選人，還是藍綠對決，對手開始操作棄保，她喊話放下小我、看到大我，集中選票給唯一正藍軍的游淑貞。

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鄭麗文致詞表示，民進黨處處扯後腿，當民進黨在中央長期執政只有貪腐無能、意識形態治國，不斷的內鬥、內耗，還好地方政府有國民黨在支撐，像花蓮縣長徐榛蔚不忮不求、勤勤懇懇、安安分分、認真專業地打造、服務、建設、保護花蓮。

她直言，花蓮不應該被遺忘，交通、種種的福利和建設，不應該是二等公民、低於西海岸，這也是國民黨立院總召傅崐萁一輩子從政，為花蓮人請命、爭取權益，為花蓮人大聲喊出不平。

鄭麗文說，這場選舉意義非凡，有趣的是，好像沒有民進黨的參選人，不知道是不是因為國民黨在花蓮經營得太好，所有縣長參選人好像都是國民黨出身的。民進黨難道沒有參加花蓮縣長選舉？一定有，也選好想要支持的參選人。表面上看起來沒有民進黨參選人，其實這場選舉還是藍綠對決。

她指出，雖然是三角督，但是對手已經開始蠢蠢欲動操作棄保。這場選舉不是個人前途、私人恩怨，也不是家族恩怨，這是大是大非、大公大義；花蓮選舉也影響總統大選、中華民國的未來。「本是同根生，相煎何太急？千萬不要因為一時情緒，而輸掉大局、花蓮、國家、未來。」

鄭麗文提醒也拜託花蓮鄉親，國民黨唯一正藍軍、正式提名支持的縣長參選人只有游淑貞。為了下一代、花蓮的未來、大公大義、國家的存續，這一張選票，請投給游淑貞；團結所有力量、集中所有選票，一定要讓游淑貞當選。「放下小我，看到大我。」

鄭麗文 花蓮 游淑貞 2026九合一選舉 花蓮縣選舉 張峻 魏嘉賢 徐榛蔚

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