花蓮中常會批沈伯洋「台獨法西斯」 鄭麗文：窮途末路變成「毒」

民進黨台北市長參選人沈伯洋選舉行程滿檔，所到之處滿滿「洋流」。國民黨主席鄭麗文今在行動中常會花蓮場發表談話，直指沈是台獨份子，他的台獨法西斯、台獨主張窮途末路時，「獨」就變成更恐怖的「毒」，這是民主毒瘤、民主亂流。

鄭麗文致詞表示，現在有很多亂流，賴清德總統的新潮流、台北的亂流，都是民主的毒瘤。台灣不能夠再這樣仇恨動員、內部消耗， 也不能再意識形態治國、沒有是非。

鄭麗文指出，沈伯洋過去主張要把毒品去汙名化、去刑罰化， 要讓毒品進入社區中心，提供乾淨的針頭。這樣的主張在全世界非常少見， 要能成功、理想地去幫助吸毒的人，也非常困難。

她說，面對現在毒品氾濫，青少年很容易接觸毒品， 政府每年都要花龐大資源教育，警政單位還要用龐大人力去抓毒品和毒販、宣導，從教育機構、警政機構到醫療機構，全面反毒、防毒、救毒。

鄭麗文認為，沈伯洋身為重要的政治人物、參選台北市長的人，不能夠避重就輕、迴避問題。毒品分很多種，什麼樣的毒品進到什麼樣的社區中心？為什麼不敢正面回答？這是一個嚴肅的問題，關係整個台灣的反毒政策、防毒政策，這也關係下一代的未來，不能輕易地蒙混過關。

她直言，沈伯洋是台獨份子，過去的主張台獨已經造成台灣最危險的政治主張，連民進黨歷任總統每次選總統時，都要極力撇清，表示不主張台獨、沒有台獨的問題。

鄭麗文說，美國總統川普今年才高調表示不支持台獨， 兩岸絕對不可因為台獨而產生戰爭。沈伯洋的台獨法西斯、台獨主張窮途末路時，這個「獨」一下子就變成更恐怖的「毒」，她才會說這是民主毒瘤、民主亂流。