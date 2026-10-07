快訊

稱對台承諾是美最大負擔 美學者籲放棄保台：兩岸和統不違台灣關係法

徐佳青涉貪汙圖利…北檢發交廉政署調查 尚未約談被告、證人

寶可夢30週年慶典10/10登場！PokéXciting!台北攻略 沒中籤也能看粉紅皮卡丘表演

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮中常會批沈伯洋「台獨法西斯」 鄭麗文：窮途末路變成「毒」

聯合報／ 記者林佳彣王思慧／花蓮即時報導
國民黨主席鄭麗文今在行動中常會花蓮場發表談話。圖／截圖取自YouTube「中國國民黨KMTV」
國民黨主席鄭麗文今在行動中常會花蓮場發表談話。圖／截圖取自YouTube「中國國民黨KMTV」

民進黨台北市長參選人沈伯洋選舉行程滿檔，所到之處滿滿「洋流」。國民黨主席鄭麗文今在行動中常會花蓮場發表談話，直指沈是台獨份子，他的台獨法西斯、台獨主張窮途末路時，「獨」就變成更恐怖的「毒」，這是民主毒瘤、民主亂流。

2026九合一選舉

鄭麗文致詞表示，現在有很多亂流，賴清德總統的新潮流、台北的亂流，都是民主的毒瘤。台灣不能夠再這樣仇恨動員、內部消耗， 也不能再意識形態治國、沒有是非。

鄭麗文指出，沈伯洋過去主張要把毒品去汙名化、去刑罰化， 要讓毒品進入社區中心，提供乾淨的針頭。這樣的主張在全世界非常少見， 要能成功、理想地去幫助吸毒的人，也非常困難。

她說，面對現在毒品氾濫，青少年很容易接觸毒品， 政府每年都要花龐大資源教育，警政單位還要用龐大人力去抓毒品和毒販、宣導，從教育機構、警政機構到醫療機構，全面反毒、防毒、救毒。

鄭麗文認為，沈伯洋身為重要的政治人物、參選台北市長的人，不能夠避重就輕、迴避問題。毒品分很多種，什麼樣的毒品進到什麼樣的社區中心？為什麼不敢正面回答？這是一個嚴肅的問題，關係整個台灣的反毒政策、防毒政策，這也關係下一代的未來，不能輕易地蒙混過關。

她直言，沈伯洋是台獨份子，過去的主張台獨已經造成台灣最危險的政治主張，連民進黨歷任總統每次選總統時，都要極力撇清，表示不主張台獨、沒有台獨的問題。

鄭麗文說，美國總統川普今年才高調表示不支持台獨， 兩岸絕對不可因為台獨而產生戰爭。沈伯洋的台獨法西斯、台獨主張窮途末路時，這個「獨」一下子就變成更恐怖的「毒」，她才會說這是民主毒瘤、民主亂流。

台獨 鄭麗文 沈伯洋 2026九合一選舉 台北市選舉 毒品

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

聯合報社論／沈伯洋的「社區供毒」說，劉世芳苟同嗎？

批沈伯洋把毒品當藥品 邱淑媞：擁毒不是反毒

5藍委發反毒聲明 籲沈伯洋承認「社區供毒」錯誤並承諾不推動

指沈伯洋推崇毒品除罪化 黃士修：別拿美沙冬療法偷換概念

相關新聞

土城殺2人逃死引公憤！國民黨團轟實質廢死 促沈伯洋直球對決

新北土城男子謝文雄殺死妻姨雙屍案日前一審宣判，法官依憲法法庭「憲判8」意旨，認須殺害3人以上才符死刑要件而判處無期徒刑。國民黨立院黨團今舉行記者會，翻出民進黨台北市長參選人沈伯洋過去「吃廢死這一套」等言論，要求沈向社會大眾說清楚廢死立場。

抓沈伯洋小辮子任務失敗…隨扈發現針孔 香港偵探動怒來台問責

立委沈伯洋遭徵信業者以針孔掌握進出住處作息，其隨扈警覺發現機車坐墊下空隙的針孔及天線，台北地檢署查出，港籍鞠覺賢、林慶砸36萬元「前金」雇用徵信業者跟監，企圖抓沈伯洋小辮子，但任務失敗還動怒來台問責，檢方已對2人依個資法發布通緝。

徐巧芯揭沈伯洋提供網友溫哥華毒品注射屋案例 還按讚毒品全合法

國民黨立院黨團今舉行記者會，立委徐巧芯指，民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年回覆網友提問時曾提供「溫哥華毒品注射屋」連結，但名為「Insite」的場所竟允許吸毒者將海洛英、可卡因及其他藥物注射到靜脈中。徐巧芯也揭，曾有網友留言說「要開放大麻合法化，不如所有都合法。比如海洛英、安非他命、嗎啡諸如此類。」沈伯洋竟是唯一按讚的人。

遭藍營質疑支持廢死 沈伯洋指這本書「跟我現在立場近」

民進黨台北市參選人沈伯洋近日毒品政策立場遭藍營猛攻，藍委羅智強也翻出沈過去曾說過「我比較吃廢死這一套」。沈伯洋今天到TVBS受訪，他以自己審定「死刑肯定論」一書，如同作者在辯證過程中，最後選擇死刑，「跟我現在的立場比較相近。」

蔣萬安視察昆明院區強調戒癮在醫院非社區 石崇良稱過度關注影響癮友

近期成癮者戒癮成為台北市選戰攻防議題，民進黨台北市長候選人沈伯洋多年前撰文稱要在「社區中心」提供毒品供成癮者戒癮，引發民眾恐慌。台北市長蔣萬安今天至昆明防治中心視察，強調北市在醫療人員嚴格監督下提供美沙冬替代療法，與在社區提供毒品的做法全然不同。不過，衛福部長石崇良稱，過度干擾恐導致「癮友不願出來戒治」，反而是不好導向。

傳一度擬徵召李吳穎智參選台東縣長 民眾黨：只有溝通

媒體報導台東縣長參選人李吳穎智曾爭取代表民眾黨參選。民眾黨台東縣黨部澄清，確實有和李吳溝通，但並未進入實質徵召程序；李吳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。