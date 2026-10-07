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國民黨新北市議員參選人林正峰傳資格不符 選委會：中選會審定中

聯合報／ 記者王長鼎王慧瑛／新北即時報導
新北市選委會。記者王長鼎／翻攝
新北市選委會。記者王長鼎／翻攝

國民黨獲得新北市第10選區（瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）提名的市議員參選人、現任瑞芳區林姓宗親會理事長林正峰，近日傳出因過往刑事判決紀錄，恐面臨參選資格不符而被撤銷資格。對此，國民黨新北市黨部與新北市選舉委員會均表示依選罷法相關規定辦理。

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據了解，林正峰於2021年2月因違反洗錢防制法，遭法院判處有期徒刑2個月、緩刑2年確定。依據公職人員選舉罷免法第26條相關規定，曾犯特定罪刑者恐不具備參選資格，致使其本次參選增添變數。

針對此案，國民黨新北市黨部表示，此次全市共提名38人參選市議員，若林正峰最終確定因法規限制無法參選，黨部將完全尊重並依選罷法相關規定辦理。

新北市選委會今7）日則澄清指出，目前包含林正峰在內的所有議員參選人資格，均已送交中央選舉委員會審定中，預計將於10月16日公佈最終審查結果。在此之前，相關候選人資格均尚未正式確定。

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