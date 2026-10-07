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傳一度擬徵召李吳穎智參選台東縣長 民眾黨：只有溝通

中央社／ 台東縣7日電
媒體報導台東縣長參選人、民眾黨員李吳穎智曾爭取代表民眾黨參選。民眾黨台東縣黨部澄清，確實有和李吳溝通，但並未進入實質徵召程序；李吳穎智表示，民眾黨確實有徵詢過他。圖為李吳穎智9月4日登記參選。 中央社
媒體報導台東縣長參選人、民眾黨員李吳穎智曾爭取代表民眾黨參選。民眾黨台東縣黨部澄清，確實有和李吳溝通，但並未進入實質徵召程序；李吳穎智表示，民眾黨確實有徵詢過他。圖為李吳穎智9月4日登記參選。 中央社

媒體報導台東縣長參選人李吳穎智曾爭取代表民眾黨參選。民眾黨台東縣黨部澄清，確實有和李吳溝通，但並未進入實質徵召程序；李吳表示，民眾黨確實有徵詢過他。

2026九合一選舉

媒體報導和網路討論，無黨籍台東縣長參選人李吳穎智曾向民眾黨爭取提名，引起政壇關注。

民眾黨台東縣黨今天聲明表示，李吳穎智過去確曾向黨部表達，希望爭取代表民眾黨參選台東縣長。不過，「黨員表達參選意願、爭取提名」與「黨部主動評估是否徵召」是兩個不同的概念，不能混為一談。

民眾黨表示，當時黨部與李吳溝通時，所表達的是基於當時地方政治環境及藍白合作的整體考量，即使由民眾黨提名參選，最後仍可能以合作大局為優先，並不代表黨部曾正式進入徵召程序，或曾決定徵召李吳參選。

外界若將此事理解為「民眾黨曾經考慮提名李吳穎智，最後因藍白合作而未獲徵召」，與實際溝通過程並不完全相符。

民眾黨表示，李吳穎智選擇以無黨籍身分參選，是個人的政治選擇，黨部予以尊重。但對於黨部當時的立場與處理過程，也有必要還原事實，以免造成黨員及社會大眾誤解。

李吳穎智回應表示，感謝民眾黨如此看重他，即使民眾黨創黨主席柯文哲已經替國民黨台東縣長參選人吳秀華站台，民眾黨台東縣黨部還要發聲明跟李吳切割。既然黨部希望還原過程，他也尊重事實，將當時的溝通內容公開說明。

他說，當時他還尚未決定是否參選台東縣長，台東縣黨部問他是否要以民眾黨參選，他表示，有政黨支持當然是最好。縣黨部直接告訴他，如果要代表民眾黨參選台東縣長，後續提名程序如何進行。

台東縣黨部更進一步告知他，黨員資格沒問題的話，如果確認符合提名條例，可以再說明參選意願，由黨部協助啟動選委會面試作業。

李吳穎智強調，不是他自行對外宣稱「民眾黨要提名李吳穎智」，而是黨部確實曾與他討論「如果由民眾黨提名」的可能性，以及符合資格後如何進入後續程序。至於後來為什麼沒有成為民眾黨正式提名候選人，以及黨中央、地方黨部與藍白整合之間如何考量，這是政黨自己的決策過程，他予以尊重。

李吳穎智強調，他從來沒有說自己是民眾黨正式提名的台東縣長候選人，目前參選身分是無黨籍，這一點從未改變，也沒有必要刻意模糊。

2026九合一選舉 台東縣選舉 民眾黨

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