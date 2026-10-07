昔稱沈伯洋遭跟監想太多 楊植斗今道歉「我說錯了」

民進黨台北市長參選人沈伯洋2024年遭跟監，北檢今起訴徵信業者並通緝港籍雇主。國民黨北市議員楊植斗下午在臉書發文，去年他寫過一篇，懷疑沈伯洋被跟監的事是想太多；今天北檢起訴了，真的有徵信社受港人委託，在他家門口裝鏡頭。「這件事，我說錯了，向沈伯洋道歉。」

楊植斗強調，被境外勢力跟監，不分藍綠，都該譴責到底，也支持司法持續偵辦，將事實還原。選舉歸選舉，政策照監督，「但這一篇，是我錯了，對不起。」貼文一出，網友肯定「錯了就是純道歉」、「有為有守、敢愛敢恨的台北市議員楊植斗」、「肯勇於面對」。