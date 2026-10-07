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遭藍營質疑支持廢死 沈伯洋指這本書「跟我現在立場近」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋。聯合報系資料照
民進黨台北市長參選人沈伯洋。聯合報系資料照

民進黨台北市參選人沈伯洋近日毒品政策立場遭藍營猛攻，藍委羅智強也翻出沈過去曾說過「我比較吃廢死這一套」。沈伯洋今天到TVBS受訪，他以自己審定「死刑肯定論」一書，如同作者在辯證過程中，最後選擇死刑，「跟我現在的立場比較相近。」

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沈伯洋說，其實他都蠻誠實面對，如果不誠實面對過去主張，為什麼不把文章隱藏起來，文章願意受的公開檢驗。而死刑議題一直都很熱門，有人主張廢除、支持兩邊都有。他的立場很簡單，因為死刑會講到跟冤獄有關，或者今天死刑的嚇阻，都很值得討論空間，廢死一直有很多哲學的議題在裡面。

沈伯洋說，在台灣廢死不但沒有共識，且台灣不適合討論廢除死刑，他參與審定出版「死刑肯定論」，本書很艱澀，然後不是很容易讓一般人理解。但這本書很棒的是，作者本身是法官，作者想要支持廢死刑，但是不斷地辯證過程中，最後還是選擇死刑，「跟我現在的立場比較相近，所以當時我願意去審定這本書。」

沈伯洋說，大家可以看到像前總統馬英九，之前馬也清楚表達過，要逐步減少這樣的極刑使用，所以覺得這整件事情，其實都是很值得討論的，「我的態度就是，我們就是讓這個辯證如實的呈現在大眾的面前。」

沈伯洋 藍營 廢死 2026九合一選舉 台北市選舉 羅智強 毒品 死刑

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