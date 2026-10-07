蘇巧慧評論李四川缺席論壇翻車 李競辦轟：散播假訊息的元凶

針對淡江大學學生會舉辦青年政策論壇，新北市長參選人李四川已回覆校方會參加，民進黨新北市長參選人蘇巧慧受訪時卻以「李四川因行程因素取消」加以評論，李四川競選辦公室發言人吳亮賢表示，在張淑娟女士、管中閔校長遭無端抹黑攻擊事件中，蘇巧慧都被當事人直接點名是造謠幫兇，如今淡江大學已公告李四川將參與論壇，再次證明蘇巧慧造謠翻車，「不只是幫兇，更是散播假訊息的元凶」。

吳亮賢表示，有關淡江大學學生會邀請之青年政策論壇，李四川辦公室已向主辦單位表示，將依主辦單位安排出席10/19的活動，淡江大學學生會並於昨天在臉書公告李四川參與論壇的消息，蘇巧慧昨天受訪時，卻大肆針對「李四川因行程因素取消」的假消息評論，再次上演未查證就跟進抹黑的行徑。

吳亮賢表示，在張淑娟女士事件中，面對一位無辜女性在節目上被指涉「緋聞案」、「滾床單」，名節遭毀，蘇巧慧竟然要求當事人「直球對決」，對於張淑娟女士含淚控訴蘇巧慧就是幫凶，蘇巧慧至今更無一句道歉；另在管中閔校長被抹黑論文抄襲事件中，蘇巧慧也跟著民進黨立委開記者會大肆攻擊，還直言「非常痛心」，對於蘇巧慧始終不承認錯誤，管中閔校長也痛批只會「用話術來擺脫」。

吳亮賢表示，不只張淑娟女士、管中閔校長遭抹黑事件，在2023年新北私幼餵藥案中，蘇巧慧公開指涉孩童體內有毒物，造成廣大家長恐慌，身為民意代表的蘇巧慧，不但沒有盡到查證義務、選擇與假訊息為伍，甚至還助長假訊息散播，失職又失格，請問蘇巧慧，何時才要為了助長抹黑造謠的行為，向所有當事人道歉？