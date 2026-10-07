蔣萬安視察昆明院區強調戒癮在醫院非社區 石崇良稱過度關注影響癮友

近期成癮者戒癮成為台北市選戰攻防議題，民進黨台北市長候選人沈伯洋多年前撰文稱要在「社區中心」提供毒品供成癮者戒癮，引發民眾恐慌。台北市長蔣萬安今天至昆明防治中心視察，強調北市在醫療人員嚴格監督下提供美沙冬替代療法，與在社區提供毒品的做法全然不同。不過，衛福部長石崇良稱，過度干擾恐導致「癮友不願出來戒治」，反而是不好導向。

沈伯洋日前以「撲馬」筆名撰文，稱應比照國際做法，在「社區中心」提供毒品供毒癮者戒治，遭國民黨議員質疑後，改稱其所指是現行「美沙冬」戒癮療法，輿論改為攻擊蔣萬安不懂毒癮戒治。事實上，現行部分國家確實有提供非美沙冬的毒品給毒癮者作為輔助療法的做法，就連一度出面護航的疾管署長羅一鈞，也改口表示沈伯洋所指「毒品」為何應由他本人說明。

石崇良今天出席立法院厚生會中醫國家政策推動委員會時，被媒體問及對蔣萬安行程看法如何？他強調，毒癮減害措施包括清潔針具提供及替代療法，即美沙冬替代療法，二種計畫同時進行，可讓無法完全戒治的使用者，一方面提供乾淨針頭，讓成癮者不因共用針頭導致愛滋、病毒性肝炎傳染病感染，另一方面在保護個人隱私情況下，鼓勵接觸美沙冬療法。

石崇良表示，美沙冬替代療法推行後，愛滋感染者中過去藥癮者占比高，目前已幾乎歸零，成效相當顯著，且海洛因使用也在下降，此計畫應該繼續推動，不因不必要紛爭、錯誤解讀，影響計畫繼續推行，且戒癮最大困難是「標籤化」，為此相關機構選擇隱密地點，並與警政單位協調，避免過度干擾導致「癮友」出面戒治，呼籲外界「無須過度關注」戒癮實施的地點。

蔣萬安今天強調，台北市推行美沙冬替代療法多年，是由4間專業醫療院所，在醫療人員嚴格監督下進行，與在社區提供毒品完全不同，目前提供服務的院所，包括北市聯醫昆明院區、陽明院區、松德院區及三軍總醫院北投分院，並由專業醫事人員監督執行，且美沙冬用於戒癮時，為管制藥品「而非毒品」。