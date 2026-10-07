抓沈伯洋小辮子任務失敗…隨扈發現針孔 香港偵探動怒來台問責

立委沈伯洋遭徵信業者以針孔掌握進出住處作息，其隨扈警覺發現機車坐墊下空隙的針孔及天線，台北地檢署查出，港籍鞠覺賢、林慶砸36萬元「前金」雇用徵信業者跟監，企圖抓沈伯洋小辮子，但任務失敗還動怒來台問責，檢方已對2人依個資法發布通緝。

據了解，「微信徵信」鄭永津從事私家偵探長達30年，也是香港偵探總會會員，其公司專門接「外單」，服務地區遍及台灣、大陸及海外地區，接案後轉包給國內其他徵信業者，沈伯洋案則是鄭認識鞠覺賢後，鞠出價酬金新台幣36萬元，鄭分一半18萬元、轉包跟監任務給「大愛徵信」負責人謝乙辰。

檢方指出，「大愛徵信」是知名的抓猴徵信業者，18萬元酬金已高於跟監行情價，2024年9月間接下跟監任務，短短幾天發現沈伯洋有隨扈緊跟在側，難以跟監、掌握行蹤、常常跟丟，鞠動怒，多次入境來台問責、下指導棋。

檢方追查，6旬鞠覺賢首度入境是2024年9月，背景不詳的林慶陪他來台數天，親自面會鄭、謝等業者，認為花了36萬元「前金」應當要得到相對成效，企圖抓到沈伯洋的「小辮子」，如出入不正當場所、婚外情等，還允諾視情況另再支付「後謝」酬金。

沈伯洋創辦黑熊學院，在兩岸引發多項爭議，對監控十分警覺，上任立委後考量人身安全，申請警察隨扈保護安全，經常注意周圍人車狀況，在2024年9月初已懷疑有人跟監。據了解，隨扈2024年10月間在沈伯洋住家樓下時，發現住處大門斜前方停著一排機車格，赫見一輛機車上裝有針孔，機車車身另一側還有一條天線疑似在接收訊號，懷疑被有心之人蒐集作息。

大安警分局當年追查機車的簡姓女車主，針孔是用來拍攝後方路況未發現異樣，以查無不法落幕，沈伯洋當時未提告，直至2025年10月間才親自至大安分局報案，警方報請北檢指揮偵辦，才追出徵信業者利用已離職員工的機車作案，科技監控沈伯洋、妻子、8歲女兒進出的作息，業者也依循影像出門跟監。

北檢引用「馬賽克理論」 (Mosaic Theory)，指如馬賽克拼圖般，長時間蒐集片段的資訊，便能完整呈現一個人的生活全貌、社交軌跡與個人偏好，徵信業者、員工4人以科技設備監控行為涉違反個資法，依法起訴，港籍鞠覺賢、林慶依個資法發布通緝，另也呼籲全台徵信業者，切勿替境外敵對勢力執行間諜任務。