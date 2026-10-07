剛當立委就遭跟監 沈伯洋：被中國針對

民進黨台北市長參選人沈伯洋2024遭跟監，北檢今起訴徵信業者並通緝港籍雇主。沈伯洋今下午赴TVBS錄影前受訪，他透露，其實當港籍在委託台灣的公司跟監時，因為他們跟不到東西，委託人甚至還到台灣來督軍；其實不只有他還有很多人都要小心。

媒體問到，被中國跟監是在2024年2月當立委時，並於同年10月被中共列為台獨頑固分子，是否有關聯性。沈伯洋說，有關跟監時間序部分尚未整理過一次，「不過好像沒有錯。」

他說，其實在從政之前就被中國針對，自己試做民防、國家安全等研究，中國蠻不喜歡他做這類型的研究，也不喜歡他在國際上舉辦論壇。比較有趣的是今天收到起訴書發現，其實當港籍在委託台灣的公司跟監時，因為他們跟不到東西，委託人甚至還到台灣來督軍，想說奇怪怎麼都沒有跟到。

沈伯洋說，其實不只有他還有很多人都要小心，畢竟就像剛才所講，發生的時間點很早，是在他剛就任立委大概半年的事情。

至於台北市警察局當初說查無不法。沈伯洋說，當初和北市警方不要打草驚蛇，如果馬上打草驚蛇，案子不容易查下去，「會不會單純的個資、會不會與境外有關案子，警方有注意到這點。」警方追查蠻長一陣子到現在。此外，他也說，當初小孩被恐嚇的案子，追查到巴西、日本跳板之後，就無法追到是誰「這兩件事情是分開。」