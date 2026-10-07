徐巧芯揭沈伯洋提供網友溫哥華毒品注射屋案例 還按讚毒品全合法

國民黨立院黨團今舉行記者會，立委徐巧芯指，民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年回覆網友提問時曾提供「溫哥華毒品注射屋」連結，但名為「Insite」的場所竟允許吸毒者將海洛英、可卡因及其他藥物注射到靜脈中。徐巧芯也揭，曾有網友留言說「要開放大麻合法化，不如所有都合法。比如海洛英、安非他命、嗎啡諸如此類。」沈伯洋竟是唯一按讚的人。

徐巧芯說，沈伯洋為了逃避講過要在社區中心發放毒品給吸毒者的言論，騙說「哎呀我當初說的是美沙冬」，這是在汙名化美沙冬療法跟第一線醫護人員。

徐巧芯接著揭露，沈伯洋在「想想論壇」發文後，沈伯洋將文章貼在自己的臉書上，底下有網友留言詢問，是否有社區中心提供吸毒者與毒品與乾淨的針頭並導入社工機制予以協助的相關資訊，首次聽到這種做法，2014年美沙冬療法已在台灣實施，沈伯洋的回覆不是貼出美沙冬療法或中華民國的政策介紹，而是「加拿大溫哥華的毒品注射屋」介紹連結，沈還稱「不以懲罰為目的」。

徐巧芯說明，網站點開後介紹，加拿大溫哥華是北美唯一一個為吸毒者提供合法注射場所的城市，該場所允許吸毒者將海洛英、可卡因及其他藥物注射到靜脈中，這個場所名為「Insite」，由政府批准及資助。沈伯洋等於承認講的是加拿大溫哥華的毒品注射屋。

針對政策實施結果，徐巧芯說，根據2026年8月的新聞，卑詩省發布公告，命令溫哥華沿岸衛生局暫停在溫哥華中心設立的安全毒品注射屋計畫，因為這個計畫無法減少毒癮者、使用新興毒品的問題，只能確保有毒癮者施打毒品時相對安全，或發生不安全情況時可將其送醫，跟美沙冬療法不一樣，不是為了戒除毒癮，而是為了讓吸毒者能安全注射。

徐巧芯表示，沈伯洋前幾天才說「立場跟十幾年前沒有不同」，代表現在仍堅持要建立在社區中心發毒品的場所？請問要在台北市的哪一區設置跟規畫，要發放哪種毒品？

徐巧芯再揭，沈伯洋在臉書轉貼一篇支持大麻合法化的評論並稱「這才是正常評論」。2014年9月1日，有網友留言說「要開放大麻合法化，不如所有都合法。比如海洛英、安非他命、嗎啡諸如此類。政府可以擺明收稅又方便管理，所謂的毒品只要能好好控制就不是毒，那些東西害不了人，都是人造成的。」只有沈伯洋點讚。

徐巧芯表示，沈伯洋不願面對2014年的自己，清楚告訴大家願意放棄過去錯誤的主張，停止傳遞負面以及錯誤的消息給社會。跟毒品奮戰了這麼久，怎麼可以這麼輕率，點讚所有毒品都合法化的言論？沈伯洋可能會說按讚也沒什麼，但是任何人碰到毒品，表態跟一言一行都很重要，不可以這麼輕率。沈不願意面對真實的自己，不要再欺騙這麼多人，讓這麼多人跟著一起上車又翻車。

國民黨立委徐巧芯揭露，2014年9月1日，有網友留言說「要開放大麻合法化，不如所有都合法。比如海洛英、安非他命、嗎啡諸如此類。政府可以擺明收稅又方便管理，所謂的毒品只要能好好控制就不是毒，那些東西害不了人，都是人造成的。」只有沈伯洋點讚。圖／徐巧芯辦公室提供