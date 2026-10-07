遭酸沈伯洋監控案「翻車」 王鴻薇：要究責去找稱查無不法的劉世芳

民進黨台北市長參選人沈伯洋去年自爆遭人監控，遭藍營質疑是自導自演，台北地檢署今偵結，查出港籍人士跨海委託台灣徵信業者監控沈伯洋及其家人，並起訴4人。曾發函要求徹查的國民黨立委王鴻薇今表示，青鳥側翼竟然出征她，說她是「翻車現場」，根本是「狗咬呂洞賓，不識好人心」，要追究應去問當初稱「查無不法」的內政部長劉世芳。

據檢方調查，徵信業者鄭永津、謝乙辰、江文鑫及侯凱瀚2024年間接受港籍人士鞠覺賢、林慶委託，涉嫌在沈伯洋住家大門對面的機車上裝設微型攝影機，全天候監控沈伯洋及其妻女，並將住所進出影像傳送給境外敵對勢力。台北地檢署今偵查終結，依違反個人資料保護法非公務機關非法蒐集、利用個人資料等罪嫌起訴4人，對鄭永津求刑1年6月，並對鞠覺賢、林慶發布通緝。

王鴻薇表示，地檢署起訴涉嫌偷窺沈伯洋的人後，青鳥側翼竟然轉而出征她，還稱她是「翻車現場」，這真的是「狗咬呂洞賓，不識好人心」。

王鴻薇說，她是第一個正式發函刑事局，要求徹查此事，並要求保護沈伯洋人身安全的政治人物。如果青鳥側翼要追究責任，應該去問內政部長劉世芳，為何她所領導的刑事局當初稱「查無不法」？又為何刑事局辦不出的案件，最後由國安局接手才辦出來？「冤有頭、債有主」，請這些青鳥側翼去找劉世芳，不要找錯對象。