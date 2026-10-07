沈伯洋遭港人僱徵信社監控 許宇甄譴責非法：司法毋枉毋縱

民進黨台北市長參選人沈伯洋2024年間遭徵信業者監控約1個月，日前至大安分局報案。國民黨立院黨團書記長許宇甄說，只要有非法監控的事實，都予以譴責。因此案已經進入司法程序，希望司法毋枉毋縱，司法單位儘速釐清。

台北地檢署追查，徵信業者鄭永津、謝乙辰、江文鑫、侯凱瀚涉嫌在沈伯洋的住處大門口對面機車上安裝微型攝影機，24小時監控沈伯洋及其妻女，並將進出住所影像傳送予境外敵對勢力。北檢今偵結，依犯個人資料保護法非公務機關非法蒐集、利用個人資料罪嫌起訴4人，港籍雇主鞠覺賢、林慶，逃匿出境發布通緝。

檢方調查，港籍鞠覺賢、林慶涉嫌委託台灣的徵信業者跟監立委沈伯洋，鞠匯款折合新台幣36萬元給「微信徵信」、「全聯徵信」負責人鄭永津，鄭轉包跟監任務給「大愛徵信」，並在2024年9月5日後某時，涉嫌交付18萬元給大愛徵信負責人謝乙辰，謝指派員工江文鑫統籌跟監任務，員工侯凱瀚、綽號阿祥之人協助江，鄭也可以直接指揮江執行任務。

檢方也查出，沈伯洋有藍姓隨扈在旁保護，且隨時注意沈伯洋有無遭人跟監，導致江文鑫執行狀況不佳，雇主鞠覺賢、林慶甚為不滿，2024年9月27日從香港入境了解跟監任務情形，謝便向鄭提議安裝錄影設備進行監控；謝找不知情的員工曾男停機車在沈伯洋台北大安區住所前的機車停車格，江文鑫在機車座墊下方安裝微型攝影機，鏡頭朝向沈的住所大門口，透過行動電話應用程式軟體連結，24小時全天候監控沈伯洋及其家人進出的社會活動。