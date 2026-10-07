「老王」是誰？高雄市選戰民調疑案指向王金平 王：未曾說過這些話

近日有媒體人在廣播節目疑因關麥克風未關，導致私下談話意外播出，其中戴姓媒體人轉述「老王」指藍營市長選情落後綠營逾10個百分點，被聯想是擔任柯志恩競總主委的前立法院長的王金平，王第一時間向柯志恩表示，未曾與戴男談及選情。柯志競競辦也請外界勿以訛傳訛。

針對媒體人於廣播節目稱「老王」評論高雄選情一事，柯志恩競選辦公室對此表示，王金平院長強調從未說過這些話，請媒體勿再以訛傳訛。

柯競辦表示，王金平院長在相關新聞見報第一時間，便透過競選團隊總幹事蕭漢俊告知柯志恩，從未說過相關言論。隔一個小時後，王院長也再次與柯志恩委員通話，強調未曾說過這些話。

柯競辦強調，任何新聞報導與政論評論皆須本於事實，期盼媒體朋友協助澄清更正，切勿讓不實傳言混淆視聽，共同維護乾淨、理性的選風。

「老王」是誰？在緊繃的高雄市長選戰中啟人疑竇，政治觀察學者高思安對此表示，台灣的選舉效率果然愈來愈高。「一支忘了關的麥克風，竟已替高雄完成開票」。某電台主持人與刻意強調主跑藍營政治路線某記者的私下談話意外播出，消息來源還沒核實，輸贏卻已包裝上市，迅速成為選情判決。令人質疑的是，「忘了關麥」是一場意外，還是精心的安排。