看洋流？謝國樑對沈伯洋推罷免他有意見 童子瑋：對我有幫助

2026基隆市長參選人謝國樑和童子瑋，今天分上節目受訪時，都談到台北市長參選人沈伯洋及「洋流」話題。謝說，最後一次看見沈，是沈來基隆鼓吹罷免他，所以對沈小有意見。童認為，洋流外溢效應，對他的選情絕對有幫助。

謝國樑今天上午8時到寶島聯播網電台，接受「新聞放鞭炮」節目主持人周玉蒄訪問，並在網路直播。童子瑋中午12時接受匯流新聞網，「中午來開匯」主持人黃光芹訪問。兩人都在節目中，說明基隆選情及自身競選優勢。

周玉蒄詢問謝國樑，洋流是不是使他和童子瑋的差距變近？因為昨晚她聽媒體人分析，洋流好像影響到全台灣的國民黨的選情，有點慘。沈伯洋透過勵馨基金會收養女兒的事情，也很感動人心。

謝國樑表示，他的牧師也收養了一個女兒，他有陪牧師經歷收養過程，其實不容易，有很多程序要走，收養後其實責任正要開始。他覺得收養不容易，所以如果要收養，相信也是很正面看待這件事情的人，他表示尊重。

謝國樑話鋒一轉，表示他上次看到沈伯洋，是在罷免他的投票日前兩天，沈來基隆上宣傳車鼓吹罷免，所以他對沈「還是小有一點意見」。

黃光芹也請童子瑋對洋流表達看法，童認為，洋流吸引到的目光，確實超越原本所有人的預期，對周邊縣市一定有外溢效應，尤其是基隆，現在有越來越多的年輕人開始關注基隆。

童子瑋表示，洋流對基隆（童的選情）絕對有幫助，因為這些年輕人會返鄉投票，這跟他原來要的 「目標受眾（TA）」一致，他就希望年輕人返鄉關注基隆。

童子瑋還說，從社群媒體Threads看的很明顯，以前很難「滑」到基隆的故事、基隆的新聞、基隆的事件，但現在每天都有，有人說「從台中回來了」，還有人說要訂機票回鄉投票，年輕人更關注整個基隆的發展，真的有這種現象，很明顯。

基隆市議長童子瑋參選基隆市長，今天中午12時接受「中午來開匯」節目主持人黃光芹訪問。圖／中午來開匯提供