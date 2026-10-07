蘇巧慧拋四大產業政策 呂家愷批：商展補助新北早就在做

民進黨新北市長參選人蘇巧慧提出四大產業政策，包括商展補助與輔導、新建國際會展中心及企業AI算力中心等。新北市議員呂家愷今表示，其中商展補助新北市府早已推動多年，批評蘇對市政不熟悉；他也質疑，蘇巧慧一方面反對「財劃法」修法，如今又提出多項補助及重大建設，「錢從哪裡來？」

呂家愷表示，蘇巧慧提出「商展補助與輔導」，但新北市經發局為協助在地廠商拓展國內外市場，自104年起就已開辦參展補助計畫，依市府資料，累計至115年已協助超過3190家廠商，相關輔導及拓銷補助早已常態推動，蘇如今再將類似政策列為政見，顯示對既有市政掌握不足。

針對蘇巧慧主張加大補助力度，並規畫新建「新北市國際會展中心」，呂家愷指出，相關政策涉及建設及後續營運經費，但蘇巧慧過去反對在野黨推動財劃法修法；他表示，依相關估算，修法可望增加新北每年約374億元自主財源，質疑蘇一方面反對增加地方財源，另一方面又提出新的補助及大型建設，「一面卡新北財源、一面大開支票」。

至於蘇巧慧提出設置「企業AI算力中心」，呂家愷則將矛頭指向能源政策。他表示，AI算力需要穩定且充足的電力支撐，但蘇巧慧及民進黨長期反對核電，如今提出需要大量電力支援的AI政策，應進一步說明未來電力來源及配套。

呂家愷表示，產業政策不能只有方向及口號，還必須交代經費、能源及執行方式，並與市府既有政策區隔。他批評，蘇巧慧提出多項產業政策，卻未說明具體財源及執行內容，相關規畫仍有待進一步說清楚。