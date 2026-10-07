作者還沒死？「不以懲罰為目的」白紙黑字 她批沈伯洋到底要怎麼賴？

民進黨台北市長參選人沈伯洋針對藍營狂打12年前的戒毒防治文章，受訪曾說「作者（指自己）還沒有死，他們講的才算數？」對此，國民黨台北市議員柳采葳今指出，沈伯洋當時說這套制度就是「不以懲罰為目的」，白紙黑字「你到底要怎麼賴」？

柳采葳酸說，「作者還沒死」但謊言大翻車，硬拗美沙冬，帶網軍洗版就能掩蓋說謊嗎？沈伯洋針對自己當年主張「在社區中心發放毒品給吸毒者」，一口咬定當初講的是「聯醫美沙冬與發放針頭」，以為拿美沙冬當遮羞布就能洗白？感謝網路大神與熱心網友起底，當年留言區的沈伯洋本人，把硬拗撒謊的沈伯洋狠狠打臉。

另外，柳采葳說，當年有網友在留言區追問沈伯洋，主張的「建立社區中心，提供毒品與針頭」到底是什麼制度？貼出國外案例要大家參考正是加拿大溫哥華著名的Insite「毒品注射屋」沈伯洋當時還大言不慚強調，這套制度就是要「不以懲罰為目的」白紙黑字、連結與留言通通都在，你到底要怎麼賴？

她說，「毒品注射屋」是自帶毒品打針，跟「聯醫美沙冬」半毛錢關係都沒有，完全是截然不同的兩套制度，把自帶海洛因去打針的毒品屋，硬洗成台灣合法的「聯醫美沙冬」這不就是公然詐欺台北市民？

柳采葳也說，當年喊「大麻合法化」，現在被問就喊「不支持除罪化」但法律上「合法化」連行政罰都沒有，比「除罪化」更激進。沈伯洋2014年臉書白紙黑字寫著「大麻背後真正的問題其實是需要用合法化解決的」現在被大家質問，他不敢回答要不要大麻合法化，反而龜縮喊「我不支持除罪化」。