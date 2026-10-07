遭境外勢力跟監！沈伯洋稱拿優秀立委 大酸藍委「還在翻他臉書」

民進黨台北市長參選人沈伯洋2024遭跟監，北檢今起訴徵信業者並通緝港籍雇主，沈表示，當時他發現後說出來，卻遭藍白稱被害妄想，且有一部分跟現在抹黑他毒品案的人重複，「國民黨立委還在忙翻我的臉書」，但知會他們今天他又拿下優秀立委。

徵信業者鄭永津、謝乙辰、江文鑫、侯凱瀚，2024年受港籍雇主鞠覺賢、林慶委託涉嫌在沈伯洋的住處大門口對面機車上安裝微型攝影機，24小時監控沈及其妻女，並將進出住所影像傳送予境外敵對勢力，北檢今偵結，依犯個人資料保護法非公務機關非法蒐集、利用個人資料罪嫌起訴4人，港籍雇主逃匿出境發布通緝。

沈伯洋說，當時他揭露後一瞬間鋪天蓋地的嘲笑，說是行車記錄器、被害妄想啦，結果今天收到起訴書檢察官發現是境外敵對勢力委託台灣公司跟監我，並且裝設針孔還指定要拍我的女兒，更混亂的是他們對於「跟不出東西」很不滿意結果還自己搭飛機過來「督軍」，當時抹黑他被害妄想的國民黨民代、網紅全數翻車。

沈伯洋反酸，這個禮拜抹黑我發毒品的是有重複的一群人，知道國民黨立委，還在忙翻我的臉書，但他先知會一下「我今天又拿到優秀立委了第五次，目前得獎率100%！」