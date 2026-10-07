李貞秀參選竹北市長資格不符 竹縣選委會不予登記

新竹縣選委會今天審定地方公職人員選舉參選資格，登記參選竹北市長的李貞秀因繳附喪失中國大陸原籍證明未滿10年，不符參選資格；李貞秀說，將尋求司法救濟，爭取繼續參選。

新竹縣選舉委員會發布新聞資料表示，召開委員會議，審查32名鄉鎮市長、252名鄉鎮市民代表及369名村里長參選人資格，共10人資格不符，符合資格參選人共643人。

選委會指出，李貞秀原為中國大陸人民，依兩岸條例規定，大陸地區人民經許可進入台灣地區，除法律另有規定，非在台設籍滿10年，不得登記為公職候選人。

選委會表示，依陸委會今年4月函釋，設籍滿10年的起算點，應自完成繳附喪失中國大陸原籍證明之日起計算；此次選舉應於2016年11月28日以前完成繳附，李貞秀因未滿10年，因此不予登記。

對此，李貞秀表示，她於1999年經主管機關依法核准完成初設戶籍登記，並取得中華民國國民身分證，過去也曾依法登記參選並就任立委，質疑如今認定其參選資格不符，影響憲法保障的參政權。

她說，對新竹縣選委會認定不符竹北市長參選資格感到遺憾，認為是否適任應交由竹北市民決定；後續將尋求司法救濟，爭取繼續參選竹北市長。

選委會指出，另有4名鄉鎮市民代表及5名村里長參選人資格不符，原因涉及投票行賄、毒品、加重詐欺等犯罪判決，或受10年以上有期徒刑判決等情形，依選罷法規定不得登記參選。