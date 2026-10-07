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林國漳挨批喊抗中保台又當股東賺「紅錢」競辦回應：情義挺同學投資

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國民黨立院黨團書記長許宇甄質疑民進黨宜蘭縣長參選人林國漳一方面主打抗中保台、一方面卻賺取中國市場的錢。記者林澔一／攝影
國民黨立院黨團書記長許宇甄質疑民進黨宜蘭縣長參選人林國漳一方面主打抗中保台、一方面卻賺取中國市場的錢。記者林澔一／攝影

國民黨立院黨團今天開記者會質疑民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，長年擔任在大陸有分銷通路的艾特先進公司監察人，而且還是股東，直到去年選舉前才辭去監察人，立委批他一方面要打抗中保台，一方面又賺中國市場的錢。對此，林陣營發出聲明回擊，強調林國漳當年是高中同學邀請投資，在任期間幾乎未領監察人酬勞。

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國民黨立院黨團指出，林國漳自2014年起擔任艾特先進半導體公司監察人而且持有公司股份，2021年持股從10萬股增加到20萬股，2022年降為6萬8000股；直到去年6月才卸任監察人，接著在10月宣布參選宜蘭縣長。

黨團強調，林國漳並非單純掛名，而是實際股東，艾特先進不只做台灣市場，產品在中國大陸有實際代理、分銷與市場通路包含深圳、上海等地，而且同為董事的誠宇創投曾投資中芯國際，所以林國漳的問題並非是否去過大陸，而是身兼監察人、持股股東，又與長期經營中國市場的公司有所關連。

林國漳競辦隨後回擊「竹竿裝菜刀」，已完成蒐證必要時提告，競辦提出4點聲明強調，當年投資是情義相挺高中同學，艾特先進並非上市櫃公司，只是一家中小企業，林國漳純粹是受高中同學邀請，以法律專業給予協助及投資，在任期間幾乎未領取董監酬勞，一到選舉卻被拿來捕風捉影。

林競辦反問，監察人還要替同台的董事做身家調查？「誠宇創投」與林國漳僅是同時列在艾特先進的董監事名單，誠宇擔任董事、林國漳擔任監察人，林國漳從未擔任過誠宇創投任何職務，台灣有哪條法律規定，一間公司的監察人必須去幫同台的其他法人董事，調查其背後投資了誰？。

林競辦強調，誠宇創投當年的董事長正是國民黨籍行政院前副院長徐立德，不去問徐立德，反而拿來抹黑林國漳？真正靠兩岸關係賺紅錢的，不就是國民黨自己？

林國漳陣營呼籲回歸正常競爭，停止潑髒水鬧劇，針對無中生有、含血噴人作法，他們已經完成事證蒐集，絕不姑息劣質抹黑，必要時將採取法律行動，捍衛清白與選風。

國民黨立院黨團今召開記者會，書記長許宇甄（中）與立委林沛祥（右）、牛煦庭質疑，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳一方面主打抗中保台，一方面卻賺取中國市場的錢。記者林澔一／攝影
國民黨立院黨團今召開記者會，書記長許宇甄（中）與立委林沛祥（右）、牛煦庭質疑，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳一方面主打抗中保台，一方面卻賺取中國市場的錢。記者林澔一／攝影

林國漳 抗中保台 股東 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉

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