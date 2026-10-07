林國漳挨批喊抗中保台又當股東賺「紅錢」競辦回應：情義挺同學投資

國民黨立院黨團今天開記者會質疑民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，長年擔任在大陸有分銷通路的艾特先進公司監察人，而且還是股東，直到去年選舉前才辭去監察人，立委批他一方面要打抗中保台，一方面又賺中國市場的錢。對此，林陣營發出聲明回擊，強調林國漳當年是高中同學邀請投資，在任期間幾乎未領監察人酬勞。

國民黨立院黨團指出，林國漳自2014年起擔任艾特先進半導體公司監察人而且持有公司股份，2021年持股從10萬股增加到20萬股，2022年降為6萬8000股；直到去年6月才卸任監察人，接著在10月宣布參選宜蘭縣長。

黨團強調，林國漳並非單純掛名，而是實際股東，艾特先進不只做台灣市場，產品在中國大陸有實際代理、分銷與市場通路包含深圳、上海等地，而且同為董事的誠宇創投曾投資中芯國際，所以林國漳的問題並非是否去過大陸，而是身兼監察人、持股股東，又與長期經營中國市場的公司有所關連。

林國漳競辦隨後回擊「竹竿裝菜刀」，已完成蒐證必要時提告，競辦提出4點聲明強調，當年投資是情義相挺高中同學，艾特先進並非上市櫃公司，只是一家中小企業，林國漳純粹是受高中同學邀請，以法律專業給予協助及投資，在任期間幾乎未領取董監酬勞，一到選舉卻被拿來捕風捉影。

林競辦反問，監察人還要替同台的董事做身家調查？「誠宇創投」與林國漳僅是同時列在艾特先進的董監事名單，誠宇擔任董事、林國漳擔任監察人，林國漳從未擔任過誠宇創投任何職務，台灣有哪條法律規定，一間公司的監察人必須去幫同台的其他法人董事，調查其背後投資了誰？。

林競辦強調，誠宇創投當年的董事長正是國民黨籍行政院前副院長徐立德，不去問徐立德，反而拿來抹黑林國漳？真正靠兩岸關係賺紅錢的，不就是國民黨自己？

林國漳陣營呼籲回歸正常競爭，停止潑髒水鬧劇，針對無中生有、含血噴人作法，他們已經完成事證蒐集，絕不姑息劣質抹黑，必要時將採取法律行動，捍衛清白與選風。