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竹北市長選戰少1人！李貞秀設籍27年「這原因」資格不符

曾順利參選、就任立委 李貞秀將循「王金平模式」聲請假處分

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
李貞秀表示，自己過去在蔡英文任總統、賴清德任副總統期間，曾依法登記參選並順利就任立委，當時未發生資格問題。圖／取自李貞秀臉書
李貞秀表示，自己過去在蔡英文任總統、賴清德任副總統期間，曾依法登記參選並順利就任立委，當時未發生資格問題。圖／取自李貞秀臉書

新竹縣選委會今認定竹北市長參選人李貞秀不符參選資格、不予登記。李貞秀表示遺憾，強調不會放棄，將尋求司法救濟，循立法院前院長王金平模式向法院聲請假處分，盼保全參選資格，「有沒有資格擔任市長，應該交給竹北市民決定」。

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李貞秀表示，她1999年的戶籍登記是由中華民國主管機關依當時法令核准並完成登記，戶政資料也明確記載當年已完成初設戶籍，所申領的中華民國國民身分證不是假證件，「27年前的初設戶籍也不是假戶籍」。

她並表示，自己過去在蔡英文任總統、賴清德任副總統期間，曾依法登記參選及順利就任立委，當時未發生資格問題，如今卻因主管機關對「設籍滿10年」採不同認定，質疑27年前依法完成的戶籍登記法律效果遭到改變。

李貞秀說，很遺憾新竹縣選委會作成不予登記的決議，她認為憲法保障的公民參政權不應受到政治干擾，「我能不能當竹北市長，應該交給竹北市民決定」，因此將尋求一切司法救濟，爭取繼續參選竹北市長。

李貞秀表示，團隊已著手研議後續司法救濟，將盡快向法院聲請假處分，爭取保全參選資格，正式遞狀時也會對外說明。

據了解，李貞秀所稱的「王金平模式」，源自2013年「馬王政爭」。當時國民黨撤銷時任立法院長王金平黨籍，由於王金平為國民黨不分區立委，喪失黨籍也牽動立委資格，王向法院聲請假處分，在確認黨員資格存在訴訟判決確定前，得繼續行使國民黨黨員權利，藉此暫時保住不分區立委資格。

新竹縣選委會今審定李貞秀竹北市長參選資格，依陸委會今年4月16日核釋，原中國大陸人民登記參選公職，「在台灣地區設有戶籍滿10年」應自完成繳附喪失中國大陸戶籍證明之日起算。李貞秀完成繳附喪失原籍證明迄今未滿10年，因此認定資格不符，不予登記。

新竹縣選委會今認定竹北市長參選人李貞秀不符參選資格、不予登記。李貞秀表示遺憾，強調不會放棄，將尋求司法救濟，循立法院前院長王金平模式向法院聲請假處分。聯合報系資料照
新竹縣選委會今認定竹北市長參選人李貞秀不符參選資格、不予登記。李貞秀表示遺憾，強調不會放棄，將尋求司法救濟，循立法院前院長王金平模式向法院聲請假處分。聯合報系資料照

李貞秀 王金平 立委 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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