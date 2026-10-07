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藍質疑持股公司做中國生意 林國漳競辦：無中生有

中央社／ 台北7日電

國民黨立法院黨團今天質疑，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳過去曾擔任艾特先進半導體監察人，並持有20萬股，該公司在中國大陸有相關市場通路；按照民進黨過去的政治標準，林國漳應說清楚是否曾賺紅錢。

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林國漳競選辦公室回應，針對這種無中生有、含血噴人的選舉瞎打，已經完成相關事證蒐集，絕不姑息劣質抹黑，必要時將立即採取法律行動，捍衛清白與宜蘭乾淨選風。

國民黨團今天舉行記者會，黨團書記長許宇甄說，根據黨團掌握資料，林國漳從2014年起擔任艾特先進監察人，也是股東，2021年持股從10萬股增加至20萬股，2022年降至6萬8000股，直到2025年6月才卸任監察人。艾特先進產品包括在深圳、上海等地都有代理、分銷及市場通路。

許宇甄認為，國民黨不反對正常兩岸經貿，問題在政治雙標，立法院長韓國瑜過去替高雄農漁民到大陸找訂單，遭到民進黨批評，現在林國漳持股、擔任監察人，公司又做大陸市場生意，綠營卻沒有用同樣標準檢視。

國民黨立委林沛祥說，林國漳2014年擔任艾特先進監察人時期，其中一家董事「誠宇創業」曾投資中芯國際；主管機關當年認為，這並不只是單純投資一家海外公司，而是涉及透過開曼公司間接投資中國上海中芯。

林國漳競辦透過聲明表示，艾特先進並非上市櫃公司，只是一家中小企業。林國漳當年純粹是受高中同學邀請，以法律專業給予協助及投資，在任期間幾乎未領取董監酬勞。單純的同窗情誼與專業幫忙，到了選舉卻被拿來捕風捉影、惡意放大，荒謬至極。

聲明稿說，誠宇創業與林國漳僅是同時列在艾特先進的董監事名單上（誠宇擔任董事、林國漳擔任監察人）。林國漳從未擔任過誠宇創業的任何職務，台灣有哪條法律規定，一間公司的監察人，必須去幫其他法人董事做身家調查、管對方背後投資了誰。

聲明稿表示，當年誠宇創業董事長是國民黨籍前行政院副院長徐立德，自家大老投資了什麼，國民黨不問徐立德，卻反而拿來抹黑林國漳，豈不是天大笑話。

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