竹北市長選戰少1人！李貞秀設籍27年「這原因」資格不符

新竹縣選委會今審定地方公職人員選舉參選資格，認定竹北市長參選人李貞秀因完成繳附喪失中國大陸戶籍證明未滿10年，不符參選資格，應不予登記；竹縣鄉鎮市長、代表及村里長共10人資格不符。

新竹縣選委會表示，今舉行委員會議，審定32名鄉鎮市長參選人，其中1人資格不符；252名鄉鎮市民代表參選人中4人資格不符，369名村里長參選人中5人資格不符，合計10人不符資格，符合資格參選人共643人。

選委會說明，李貞秀原為中國大陸人民，登記參選竹北市長。依「兩岸人民關係條例」第21條第1項規定，大陸地區人民經許可進入台灣地區者，除法律另有規定外，非在台灣地區設有戶籍滿10年，不得登記為公職參選人。

爭議關鍵在於「在台設籍滿10年」如何起算。依陸委會今年4月16日核釋，大陸地區人民經許可在台定居設籍後，仍須依規定完成繳附喪失中國大陸戶籍證明，10年期間自完成繳附證明之日起算，而非單純從取得台灣戶籍時計算。

新竹縣選委會指出，本次地方公職人員選舉，原中國大陸人民登記參選公職，須於2016年11月28日以前、包含當日，向主管機關完成繳附喪失原籍證明。李貞秀完成繳附喪失原籍證明迄今未滿10年，因此認定資格不符規定，不予登記。

李貞秀先前回應，她1999年即由主管機關依法核准定居並完成戶籍登記，至今設籍27年，當年主管機關核發的中華民國國民身分證並非假證。她主張，當時有效法令並未要求繳附相關證明，如今若將10年資格自完成繳附證明後重新起算，等同改變27年前戶籍登記的法律效果。

李貞秀並強調，她27年來中華民國國籍、護照及戶籍均未遭撤銷，認為自己應享有憲法保障的公民權利，並批評政府不應透過行政命令或函釋限制參政權。