澎湖縣長選戰 黃捷跨海助選吳淑瑾盼延續幸福好政

民進黨立委黃捷今天跨海陪同澎湖縣長參選人吳淑瑾一起在馬公市區掃街拜票，展現出女力，籲請民眾支持，以延續澎湖縣長陳光復的幸福好政的施政願景。

澎湖縣長選戰持續升溫，繼高雄市長陳其邁跨海助陣後，立委黃捷今天也來到澎湖，陪同縣長參選人吳淑瑾在市區掃街拜票，沿途向民眾問候、握手互動，不少年輕人以Cosplay造型參與，為傳統掃街活動增添不同氣氛。馬公市長黃健忠、民進黨澎湖縣黨部主委盧長在、議員蘇育德、呂黃春金與多位參選人也加入掃街拜票。

黃捷表示，澎湖縣長陳光復早年在高雄打拚，就是在她目前的選區，淵源深厚，獲得照顧，此次澎湖縣長選舉由吳淑瑾接棒，希望能獲得民眾支持，以延續陳光復幸福好政的施政願景。

黃捷也指出，澎湖不僅是觀光勝地，也有許多年輕人及動漫、次文化愛好者，希望透過更多元的方式，讓年輕族群參與公共事務。今天有民眾穿著各式Cosplay服裝亮相一同掃街，吸引路人目光，成為街頭討論焦點，同為動漫迷的黃捷更盛讚未來「動漫祭」活動，會超過澎湖花火節的盛況。

吳淑瑾感謝黃捷跨海助陣，尤其年輕世代是澎湖未來發展的重要力量，不同世代有著不同的文化，觀光活動應加入年輕人喜歡的元素。未來當選，將推出「動漫祭」活動，結合觀光、在地文化與動漫次文化，吸引更多年輕族群到澎湖旅遊、消費及交流。