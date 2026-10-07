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陳重嘉參戰彰化縣長 今「最後一次質詢」透漏選後規畫

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化議員陳重嘉宣布參選縣長，彰化縣議會今日召開定期會，陳重嘉於質詢時特別指出，這是他最後一次在議會質詢。記者林敬家／攝影
彰化議員陳重嘉宣布參選縣長，彰化縣議會今日召開定期會，陳重嘉於質詢時特別指出，這是他最後一次在議會質詢。記者林敬家／攝影

彰化縣議員陳重嘉登記參選年底彰化縣長，外界評估，目前四名縣長參選人最終仍將走向藍綠政黨提名人的對決。彰化縣議會今日召開定期會，陳重嘉於質詢時特別指出，這是他最後一次在議會質詢；被問及未來規畫時，他表示希望能留在彰化，投入 AI 農業與工業機器的研發。

2026九合一選舉

談到縣長選舉後的計畫，陳重嘉表示，由於在地缺工問題嚴重，他規劃在彰化發展 AI 農業與工業機器人。他指出，彰化的產業具備扎實的生產能力，但迫切需要實用且價格合理的機械設備協助；雖然這項事業能否順利在彰化落地仍存變數，但他會盡可能留在彰化發展。

陳重嘉的父親為前立法委員陳朝容，母親為前立法委員游月霞。面對這次參選縣長，陳重嘉坦言，由於父母過去政治色彩偏向國民黨，難免覺得他的參選是在扯國民黨後腿、阻礙藍營參選人魏平政的選情。「但我認為不會影響到他」、「況且人民覺醒，說不定我也有機會。」

陳重嘉直言，其餘三名參選人如今已脫離民意、不知民間疾苦，並未感受到地方基層生活的艱辛。他擔憂若經濟持續不景氣，甚至可能影響治安，因此希望其他候選人能重視並跟進他的政見主張。

陳重嘉在登記參選時就曾坦言，自己深知要勝選並不容易，但仍會竭力爭取選民支持，希望大家能投票給他，讓他「拿回保證金」；若選民真的投不下去，他也呼籲大家寧可投廢票，也不要放棄投票，「因為放棄投票，等於成為政黨的幫兇。」

2026九合一選舉 彰化縣選舉 陳重嘉

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