【重磅快評】誰把賴清德這個唯一競總主委變得不榮譽？

總統賴清德出任雲林縣長參選人劉建國的競總主委，此舉釋放強烈訊號，劉是賴在雲林最核心的子弟兵，未料曾是劉建國左右手的縣黨部執行長蔡永富兄弟捲入賄選疑雲而被羈押、交保，藍營要求劉道歉，並籲賴辭去競總主委，以免影響司法偵辦；賴清德此刻成了全國最尷尬的競總主委，劉建國還能沉默多久？

雲林地檢署日前據報指縣議員參選人蔡永順近半年來利用新生兒父母前往鄉公所領取育兒津貼時，身穿競選背心並以個人名義「加碼」發送2000元，疑變相買票。檢調日前搜索蔡永順及擔任黨部執行長的議員胞兄蔡永富等住處，查扣現金290萬元、紅包袋等物，訊後蔡永順遭羈押，涉提供資金的蔡永富以60萬元交保。

蔡永富是劉建國的長期政治伙伴，更是劉指定的縣黨部執行長，雖然在劉並非此案被告或涉案人，有權利不回應，但在政治實務上，劉建國一直冷處理這場風暴，只是給藍營出手機會，訴求劉要道歉，更大咖的競總主委賴清德應辭競總主委。

眼看這把火就要燒到賴清德頭上，民進黨議會黨團出面開記者會，斥藍營張冠李戴、意圖影響選舉，蔡永富並未擔任競總職務，將保留法律追訴權。黨團成員並稱，蔡永富4年來加碼發送生育津貼是關懷弱勢，如此潑髒水，以後誰願意關心偏鄉？檢方查扣的290萬元隔天就發還，卻被炒作成賄款，該道歉的是國民黨。

蔡永富近年來確實配合鄉公所發加碼紅包，過去沒事？為何今年有事？民進黨沒說的是，如果不是排黑條款上路，蔡永富早已部署連任縣議員，也輪不到他弟弟接棒；如果不是他弟弟穿著競選背心現身公所發錢，時間持續半年，賴清德都親自到雲林當競總主委，檢調膽子再大，如無證據豈敢偵辦？

綠營稱藍營張冠李戴，意圖影響選舉，但蔡永富有沒有擔任競總職務並非重點。眾人皆知，在民進黨的組織中，縣市黨部是強大的黨務機器，執行長負責統籌全縣組織、人脈和金流，相較之下，競總只是應付選戰而臨時編組的單位。對於蔡永富而言，他根本不需要競總職稱來證明自己的重要性。綠營說藍營「張冠李戴」，根本小看了蔡永富。

蔡永富過去發錢是因為排黑條款無法參選才沒事，但近半年發錢的人變成獲提名的弟弟蔡永順，而且蔡永順發錢時是穿著競選背心，資金是由蔡永富挹注，容或檢方隔天就退還查扣的290萬元過於寬鬆，但要命的是「發出去的錢」已被檢調掌握，否則法院如何准押？

賴清德靠反黑金起家，過去擔任台南市長時拒進議會232 天，訴求即是對抗李全教賄選案，促成立法院修訂地方制度法將正副議長選舉改為記名投票；接任民進黨主席後連續出重手通過排黑條款，排除英系中常委黃承國，也封掉陳致中等人的從政之路。

賴清德過去高標準反黑金，但在年底選舉偏要出任劉建國的競總主委，天算不如人算，誰會知道劉的輔選大將兄弟會捲入賄選被查辦？簡直直接踩到賴清德的政治潔癖紅線，還是跨過濁水溪就無所謂？賴清德這個實質主委已變成不榮譽主委，劉建國這一仗還打得下去嗎？