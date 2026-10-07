民調顯示「欣賞度」領先 何欣純：還看出這3個趨勢

針對年代民調中心調查顯示，民進黨台中市長參選人何欣純的支持度落後國民黨參選人江啟臣6%，但在「欣賞度」卻領先近10%。何欣純上午回應說，她看出3個趨勢，分別是她一直是上升趨勢，第二是年輕朋友對她的支持度不斷地在拉高，第三次她跟對手的差距與越來越近，這3個趨勢是令人振奮的。

這份民調台中市年滿20歲以上、有1068位民眾受訪，年代民調中心在6日公布數據，顯示國民黨台中市長參選人江啟臣獲得37.3%支持度，何欣純則獲得31.3%支持，而在「欣賞度」方面，86%台中市民欣賞何欣純，另有76.2%欣賞江啟臣、不欣賞度為23.8%。

何欣純上午在大里區聯合行政中心預定地舉行記者會後，有媒體針對此詢問。何欣純說，她對民調數字向都說尊重，每一個民調數字都是在激勵要不斷地向前進，很開心知道她的欣賞度遠高於對手，表示這是市民的肯定。

她說，趨勢是她的民調一直在上升，年輕朋友支持度也不斷地在拉高上升，跟對手差距是越來越近，令人振奮。對於市民每一份支持力量，她都是心存感恩，所以會持續握緊每一雙手。

本次民調由年代民調中心執行，調查區域為台中市，對象是年滿20歲以上民眾，調查時間為10月2至4日，調查方式是電話訪問（Computer Assisted Telephone Interviewing CATI），樣本規模為1068人，抽樣誤差在95%信心水準之下，抽樣誤差在±3.0個百分點之內。抽樣方法是採用「分層隨機抽樣法」，以行政區別為分層單位。以住宅電話號碼簿為抽樣底冊，建置電話號碼資料庫，每筆被抽出的電話號碼採後兩碼隨機方式。