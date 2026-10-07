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國民黨團民調李四川領先6.7個百分點 蘇巧慧競辦：不足之處再加把勁

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨‧夷將。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨‧夷將。圖／蘇巧慧競辦提供

國民黨新北市議會黨團今天公布9月底至10月初執行的市長選舉民調，國民黨李四川領先民進黨蘇巧慧6.7個百分點。對此，蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨‧夷將表示，各家民調都會參考，領先的地方趁勝追擊，不足的地方就再加把勁。

2026九合一選舉

馬亨亨‧夷將說，即使是國民黨委託的民調也有參考價值，競選團隊向來都會綜合參考各家民調的趨勢做調整，蘇巧慧的政見是讓新北29區衛星變繁星，每一區都會全力以赴，用心經營，讓愈來愈多市民願意站出來支持蘇巧慧。

李四川 民調 蘇巧慧 2026九合一選舉 新北市選舉

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