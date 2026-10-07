藍營民調李四川領先6.7百分點 蘇巧慧：綜合參考

國民黨新北市議會黨團今天公布新北市長選舉最新民調，李四川以42.6%支持度領先蘇巧慧35.9%，雙方差距6.7個百分點。蘇巧慧競辦表示，會綜合各家民調趨勢做參考。

國民黨團書記長陳儀君、黨團政策智庫總召黃心華及議員陳偉杰、呂家愷今天召開記者會，公布黨團委託 TVBS民調中心所做新北市長選舉的民調。

陳儀君表示，民調數據，國民黨參選人李四川支持度42.6%、民進黨參選人蘇巧慧為35.9%、無黨籍參選人蘇輝湟1.7%，李四川領先蘇巧慧6.7個百分點。相較李四川支持度6月份領先6.2個百分點、7月份領先6.9，8月份領先6.7，領先幅度相對穩定。

陳儀君表示，值得注意的是，三重、新莊等地區，李四川支持度45.4%、蘇巧慧34.6%，相較8月僅領先5個百分點，差距進一步擴大；板橋等藍綠支持度呈五五波的地區，落後幅度相較8月縮小。但新店等傳統藍軍優勢區，李四川領先幅度卻減少，她認為應該要繼續催出支持者的熱情。

陳偉杰表示，選戰政黨傾向結構值得注意，國民黨支持者則有83.7%支持李四川，民進黨支持者90.6%支持蘇巧慧，呈現「藍綠基本盤各自歸隊」，至於77.8%的民眾黨支持者支持李四川，1.8%支持蘇巧慧，呈現白營高度支持李四川的結構，凸顯近期竹北藍白合破局的負面情緒，並未外溢影響到新北。

黃心華表示，這次調查委託TVBS民意調查中心執行，訪問時間為9月29日至10月3日，涵蓋平假日。有效樣本為1210名20歲以上設籍新北市民眾，在95%信心水準下，抽樣誤差為2.8個百分點。在藍綠支持者各自歸隊下，除了要拉開板橋等各關鍵地區的差距外，尤其要防範選戰對手出「奧步」。

蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將回應表示，針對藍營發布最新民調的數據，團隊向來都會綜合各家民調趨勢來做參考，即使是國民黨委託的民調，相信也有參考價值。領先的地方，團隊就趁勝追擊，不足的地方就再加把勁。

馬亨亨．夷將強調，蘇巧慧的政見是讓新北29區衛星變繁星，每一區都會全力以赴，用心經營，讓愈來愈多市民願意站出來支持蘇巧慧。