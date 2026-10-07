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控林國漳持股公司佈局中國市場 國民黨團：說清楚是否曾賺紅錢？

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立院黨團今舉行「林國漳名利雙收記─台上抗中保台、台下大賺紅錢」記者會。圖／民眾黨團提供
國民黨立院黨團今舉行「林國漳名利雙收記─台上抗中保台、台下大賺紅錢」記者會。圖／民眾黨團提供

國民黨立法院黨團今舉行記者會，指控民進黨宜蘭縣長參選人林國漳過去曾擔任艾特先進半導體公司監察人，並持有公司股份，而該公司在中國大陸設有代理、經銷布局。國民黨團質疑，民進黨過去經常以「賺紅錢」檢視國民黨，如今林國漳自身也曾涉及與中國市場往來的企業，應說清楚是否曾從中獲利，不能雙重標準。

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國民黨團書記長許宇甄指出，資料顯示，林國漳從2014年開始擔任艾特先進半導體的監察人，且本人就是股東；2021年林國漳持股從10萬股增加到20萬股，2022年才降到6萬8千股，直到2025年6月才卸任監察人，之後就宣布參選宜蘭縣長。而艾特先進不只做台灣的市場，資料顯示，該公司的產品在大陸有實際的代理、分銷與市場通路，包括深圳上海等地。

許宇甄指出，林國漳台上高喊抗中保台，台下卻當監察人持股，公司又長期做中國市場生意。林國漳擔任監察人期間，艾特先進有多少營收來自中國大陸？公司配過多少股利？本人領過多少股利？多少監察人的酬勞？賺過多少紅錢？不反對正常兩岸經貿往來，但反對政治雙標，請民進黨宜蘭縣長參選人出來面對。

立委林沛祥指出，林國漳2014年擔任艾特先進監察人時，其中有一家董事是誠宇創業投資股份有限公司，誠宇曾投資英屬開曼群島中心國際機體電路製造有限公司200萬美元，主管機關當年認為這並不是單純一家投資海外的公司，而是涉及開放公司間接投資中國上海中心，甚至當時誠宇董事會討論這項投資時，誠宇的法人董事、行政院開發基金之董事代表都曾經表示反對。

林沛祥質疑，林國漳擔任監察人期間，艾特先進到底有沒有跟中芯國際做過生意？中芯國際是一家公開上市的晶圓代工企業，在中國大陸發動半導體自主化的國家戰略中扮演什麼樣的角色，其股東結構及中國國家級產業基金參與的情況，也不是什麼秘密，所以更有理由要求林國漳講清楚。

林沛祥指出，請林國漳回答：曾持有艾特先進20萬股份是否屬實？若不實請公佈完整持股記錄；擔任監察人期間總共領取多少報酬、股利、分紅及其他利益？擔任監察人以及持股期間，艾特先進有沒有中國大陸客戶？有沒有中國大陸的營收，佔公司營收多少比例？有沒有與中芯國際進行直接或間接的產品服務技術，或其他商業合作？有沒有跟其他具有中國官方國資背景的半導體企業進行商業往來？

林沛祥說，這些問題並非在指控林國璋違法，也沒有直接認定艾特先進與中芯國際有商業往來，而是要求林國璋針對公開資料及相關經歷提出證據說明。民進黨過去經常以賺紅錢等標準檢視國民黨政治人物，如今同樣的問題發生在民進黨參選人身上，是否也應採取相同標準。

立委牛煦庭表示，民進黨嘴上高喊抗中保台，連產業發展都要非紅供應鏈，半導體是如此敏感的相關產業，如果在背後勾勾搭搭，難道不該用最高且嚴格標準來審視？

林國漳 中國市場 國民黨團 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉

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