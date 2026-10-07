蔣萬安視察美沙冬替代治療門診 沈伯洋：盼能安撫第一線醫療人員情緒

毒品減害政策引發選戰攻防，台北市長蔣萬安今天前往台北市立聯合醫院昆明院區視察美沙冬替代治療門診。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋上午前往吳興市場掃街拜票受訪時表示，第一線醫療人員十幾年來的公衛努力遭抹黑，肯定蔣萬安市長的視察行程，希望能稍微安撫基層醫療人員的情緒。

沈伯洋表示第一線醫療與公衛同仁這幾天承受極大痛苦，十幾年來針對毒品減害與建構社會安全網的努力，卻在選戰中不斷被斷章取義與抹黑，甚至面臨制度調整的衝擊，這牽涉到社會安全網的穩定，肯定蔣市長願意前往昆明院區視察，並期盼市府能實質照顧並安撫基層醫護人員的心情。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右三）上午前往吳興市場掃街拜票。記者曾學仁／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）上午前往吳興市場掃街拜票。記者曾學仁／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）上午前往吳興市場掃街拜票。記者曾學仁／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）上午前往吳興市場掃街拜票，洋流經過時人潮影響市場生意，攤商不免抱怨，但隨後也送給團隊油飯，顯得又愛又氣。記者曾學仁／攝影