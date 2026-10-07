港籍雇主找徵信社跟監沈伯洋 吳思瑤嗆藍白：還要跟加害者站一起？

民進黨台北市長參選人沈伯洋2024年間遭徵信業者監控約1個月，日前至大安警分局報案，經檢警調查今依違反個人資料保護法將業者鄭男等人起訴，並對港籍主嫌發布通緝。沈伯洋競選辦公室總幹事吳思瑤強調，團隊在維安上將更嚴謹，呼籲司法檢調快速把犯罪者繩之以法並做有效預防，更反嗆藍白之前批沈被害妄想症、自導自演，「現在還要跟加害者站在一起嗎？」

徵信業者鄭永津、謝乙辰、江文鑫、侯凱瀚涉嫌在沈的住處大門口對面機車上安裝微型攝影機，24小時監控沈伯洋及其妻女，並將進出住所影像傳送予境外敵對勢力，北檢今偵結，依犯個人資料保護法非公務機關非法蒐集、利用個人資料罪嫌起訴4人，港籍雇主鞠覺賢、林慶，逃匿出境發布通緝。

吳思瑤說，沈伯洋現在是台北市長參選人也是中國全球通緝的頭號戰犯，該案幕後主使者竟接受港人委託，進行不法監控，不明勢力跟監是確有此事，不是自導自演、空穴來風，呼籲司法檢調快速把犯罪者繩之以法，團隊一定強化參選人所有維安工作，在安全秩序、行程安排上，團隊一定比小心更小心、比謹慎更謹慎。

吳思瑤說，在自由民主法治的台灣，不容許境外勢力，透過任何不法行徑做跨境鎮壓，更反嗆藍白之前批評沈被害妄想，更翻出先前副總統蕭美琴座車在捷克被大陸人追蹤險釀車禍，國民黨人風涼話說「怎麼這麼遜沒撞上」；後來沈伯洋家中被不明針孔監視器偷拍，又說沈伯洋被害妄想症、自導自演，現在真相大白，司法認證確實有不法偷拍，「現在還要跟加害者站在一起嗎？」

吳思瑤呼籲，司法檢調快速把犯罪者繩之以法，後續也要進行有效預防，畢竟在自由民主法治的台灣，不容許境外勢力，透過任何不法行徑做跨境鎮壓。