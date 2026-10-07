今晚接受TVBS趙少康與聯合報專訪 沈伯洋盼政見交鋒

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日接連接受藍營媒體、媒體人專訪，被視為「破圈」，而今晚更將參與「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪，由中廣前董事長趙少康與資深媒體人共同提問，被問是否緊張，沈表示不會，每個媒體人都非常專業，自己覺得是很好機會能把政見闡述給大家。

被問到今天晚上將上中廣前董事長趙少康節目，標題更被下「破圈無極限」甚至有5位資深媒體人、主持人來提問，會不會很緊張。沈伯洋說，這幾位都是資深媒體人非常專業，今天不管幾個人準備的都是專業問題，反而覺得這都是一個很好的機會，能夠把政見闡述給大家聽，也希望對手也能多多來上這些節目，可以做政見比較。

沈伯洋今天上午到信義區吳興商圈掃街，不少民眾知道沈要來，早早就到場排隊，僅管是上班日仍有不少上班族趁空檔拍照、看沈伯洋，有別於過往都是年輕支持者，近期掃街也有越來越多婆媽團等長輩支持者，顯見綠營基本盤也逐漸有被催出趨勢。

而進到市場裡面許多攤販看到沈來了都相當熱情，支持者更將市場擠得水洩不通，就連工作人員要將買菜民眾機車引導出道路，都十分困難，等待與沈伯洋擊掌民眾更排了7、8間店面場面浩大。

沈伯洋表示，這以前也是他滿常來的地方，前段時間大家都很好奇他墨鏡在哪配就是是在這邊，且這邊也有醫學大學醫院、商圈也很活絡，但住在這邊居民很多都是早期就在，不管是眷村或國宅一定也會有一些老宅延壽的問提，來聆聽市民意見看能怎麼幫忙。

被問到昨天在北藝舉辦肥皂香活動吸引很多人到場，沈表示，昨天到劍潭時候有點嚇到，過往發提問單大概發個一、兩百號就差不多，昨天是人潮還沒有滿之前300張提問單就發完了，在那一個場合回答了非常多大家問題，覺得很開心，因為市民朋友們能夠站出來且真的在問士林北投的一些相關問題，沒有負面選戰。

沈伯洋晚上將參與「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪，由中廣前董事長趙少康與4位資深媒體主持人共同提問，被問「1打5」是否緊張，沈表示不會，每個媒體人都非常專業，自己覺得是很好機會能把政見闡述給大家。記者曾學仁／攝影

沈伯洋晚上將參與「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪，由中廣前董事長趙少康與4位資深媒體主持人共同提問，被問「1打5」是否緊張，沈表示不會，每個媒體人都非常專業，自己覺得是很好機會能把政見闡述給大家。記者曾學仁／攝影

沈伯洋晚上將參與「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪，由中廣前董事長趙少康與4位資深媒體主持人共同提問，被問「1打5」是否緊張，沈表示不會，每個媒體人都非常專業，自己覺得是很好機會能把政見闡述給大家。記者曾學仁／攝影