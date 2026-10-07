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環團推為氣候而選倡議 沈伯洋、柯志恩、蘇巧慧等已提政見承諾

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
氣候對策協會與媽媽氣候行動聯盟發起「為氣候而選」倡議行動，截至今日已收到9名參選人的「候選人淨零氣候政見建議書」正式回覆。圖／氣候對策協會提供
氣候對策協會與媽媽氣候行動聯盟發起「為氣候而選」倡議行動，截至今日已收到9名參選人的「候選人淨零氣候政見建議書」正式回覆。圖／氣候對策協會提供

因應11月28日大選，氣候對策協會與媽媽氣候行動聯盟發起「為氣候而選」倡議行動，於8月26日將「候選人淨零氣候政見建議書」寄達48個縣市首長競選辦公室，截至今記者會前，已收到9名參選人的正式回覆書，其中六都包含台北市長參選人沈伯洋、高雄市長參選人柯志恩、新北市長參選人蘇巧慧

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氣候對策協會常務理事柯建佑說，「候選人淨零氣候政見建議書」的訴求包括行政流程的效率提升，法規的釐清與推動，以及政策工具的使用，尤其在補助相關的政見建議，針對的對象其實是原先就預計要汰換家用設備的民眾，在選擇的關卡上，透過地方政府提供流程加速或部分經濟誘因的支持，鼓勵民眾的氣候行動。

媽媽氣候行動聯盟秘書長黃品涵表示，在已回覆的9名參選人中，六都由沈伯洋、柯志恩、蘇巧慧率先回應，除提出政見承諾外，也審慎說明政策在實際執行面的挑戰與潛力。

此外，台東縣陳瑩、吳秀華2名參選人皆已回覆，成為東部地區唯一兩黨參選人都回應的縣市，同時宜蘭縣參選人林國漳也已回應，顯示東部在高度氣候風險下，地方首長對在地居民生活韌性的重視。另苗栗縣長參選人陳品安、新竹市長參選人莊競程、雲林縣長參選人劉建國也在期限內以書面正式回覆。

氣候對策協會執行長黃業棠表示，「居家電氣化與節能家電」幾乎是所有參選人都認同應推動的訴求，「電動車取代燃油車」的訴求並非鼓勵民眾換車，而是讓有換車需求的民眾能以較低門檻選擇低碳運具。

「屋頂光電與儲能」部分，黃業棠說，因涉及設備長期設置，以及建物結構與安全問題，部分參選人希望以既有建築屋頂光電輔導與透明審查，取代原訴求中的違建友善審查，避免外界產生放寬違建、或降低建築、消防及結構安全標準的疑慮。

黃品涵呼籲，選前將持續聯繫、拜會各競選辦公室，持續邀請團隊回應政見訴求，面對氣候變遷，唯有地方、中央都一起行動，台灣才能真正成為韌性之島。

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