藍營強攻毒品再打廢死議題 沈伯洋：未提廢死修法

毒品議題攻防戰延燒，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天表示，自己不主張大麻合法化，當年發文提3方案，大家一直討論B方案，但他的結論是採C方案，並說迄今未提要廢死修法。

沈伯洋上午到信義區吳興市場掃街拜票，媒體會前聯訪詢問，如何看台北市長蔣萬安去視察昆明防治中心及美沙冬療法狀況；以及沈伯洋昨天發文說不主張毒品除罪化，獲藍營民代認同，但仍被質疑曾給出加拿大的毒品除罪計畫案例，是否可還原說明。

沈伯洋表示，第一線的醫療人員現在對此負面標籤其實有點炸鍋，所以這幾天可看到第一線的矯治、醫療人員不斷站出來，覺得醫療人員非常辛苦，長年的公衛努力，對於毒品減害和戒治的努力，只因一場選舉竟被抹黑成這樣，甚或可能還有制度調整，所以自己其實滿肯定蔣萬安今天要過去，或許能稍微安撫第一線人員的情緒。

他提到，若大家有去看自己12年前所寫的原文，應該就很清楚他提出了3個方案，但大家一直在討論和社區相關的B方案，然後自己的結論是在講採C方案，這才是整件事情最搞笑之處，不過這就是一個大型衛教現場，自己也曾提台灣不適合除罪化，也沒有人要去推，但對於已染毒癮者要怎麼減害則很重要，國際上也有非常多做法，自己也提較成功的美沙冬作法，所以就未介紹其他失敗案例。

媒體追問，藍營人士將沈伯洋的立場和藝人謝和弦對大麻的立場連結在一起；以及有精神科醫師表態支持，卻疑遭台北市政府取消既有預算補助。相關看法為何。

沈伯洋認為，不管是藝人或一般人是否支持，那是個人的自由，其實就是有一些紅線不能夠跨越，包括人身攻擊、造謠等，但近期看到真的滿多造謠，不希望影響到第一線人員，自己也不主張大麻合法化；至於醫師補助事件的因果關係則仍待確認和釐清，總之不希望是表面所看到的樣子。

針對藍營強攻毒品議題，媒體提問，近期好像要再開新戰場，媒體人尚毅夫揭露藍營策略會從反毒、廢死再到台獨，有無應戰策略。

沈伯洋表示，自己仍正面看待這些事情，雖然有非常多不實訊息，對手陣營現在用較負面的選戰方式，但反而可將更多公衛相關政策介紹給大眾，如何協助第一線人員和防治毒品進入校園，這些都是滿重要的事情，多討論也不是什麼壞事。

另外，自己在登記參選首日就回應過廢死議題，憲法法庭已對死刑劃出基準，此為中央和法務部事務，地方政府要做的是預防，就像毒品減害、防治校園霸凌和兒虐事件等，所以自己的政見都在講這些東西，死刑是中央的議題，自己到現在也都沒提出要廢死修法。

媒體再問到，今天將到主持人趙少康的節目受訪，被外界說是破圈無極限，且要面對1打5局面，是否緊張和有壓力；另外，發行的「順報」可能會有星座版，星座專家唐綺陽說不排斥同台，兩人是否有計劃合體。

沈伯洋說，不會，因為他們都是專業的資深媒體人，受訪是個很好機會，能讓政見闡述給大家聽，當然也希望對手能夠多上一些節目，如此可做政見的比較，但蔣萬安是領先者、也是現任者，所以較遊刃有餘，身為挑戰者的知名度本就較低，很希望自己的政見能夠被聽到，所以有上節目機會都不會放過。

他提到，昨天和團隊討論後，顯然自己的意志得勝，可慎重考慮「順報」下一期放星座版，這是自己以前看爽報星座版的回憶，希望大家翻開「順報」時也能有這種愉悅感，唐綺陽是大師級人物，自己會有點緊張，笑說可能要回去排星盤再看見面時機為何，他對塔羅有些想法和見解，若有機會討論是件好事。