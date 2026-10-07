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寒蟬效應！遭青鳥出征肉搜…反毒家長不敢出席藍營記者會

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨北市議會黨團上午舉辦「守護下一代、拒絕毒流」記者會，原本要出席的家長代表，因遭網路攻擊，取消出席。記者楊正海／攝影
國民黨北市議會黨團上午舉辦「守護下一代、拒絕毒流」記者會，原本要出席的家長代表，因遭網路攻擊，取消出席。記者楊正海／攝影

北市長選戰毒品議題攻防延燒，也出現寒蟬效應。藍營上午舉辦「守護下一代、拒絕毒流」記者會，蔣萬安競辦發言人楊沛緰指出，原本要出席的家長代表，因遭網路攻擊，取消出席；議員鍾沛君也說競選廣告被貼「髒東西要被淨化」，今天將提告。

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國民黨北市議會黨團上午舉行記者會，針對近來毒品議題，邀請社區關懷協會、台北市家長會長協會代表和家長、輔導老師等約30人參加。楊沛緰指出，採訪通知發出後，有些家長代表在網路上就受到攻擊，甚至是被網友肉搜，基於保護孩子，部分家長代表取消出席。

議員柳采葳指出，毒品是毒品，藥品是救人的，毒品是害人的，但沈伯洋卻放任側翼、青鳥在網路上公審這些要來參加記者會的家長和教師，這是在用暴力壓制自由言論。

議員李柏毅也說，沈伯洋不要用霸凌、洗版方式，重新演繹自己之前說過的話，蔣萬安臉書被留言洗版，破了世界紀錄，但這不是民主國家的狀況。

議員鍾沛君也呼籲沈伯洋，當左膠交激進派的學者並不可恥，可恥的是要選台北市長，全面打臉過去的自己，汙衊美沙冬門診和第一線醫護。她也要沈伯洋應該約束自己的支持者，原本今天記者會有30 幾位家長要來，昨晚出現留言，有人說要看看這些家長來自哪些學校，要去這些學校看營養午餐，且 自己也是受害者，在大安區廣告也被寫「髒東西要被淨化」，她今天會去提告。

議員張斯綱也說，沈伯洋是標準的投機者，去年大罷免覺得有機可乘，走上街頭對32位國民黨立委展開無差別大罷免，現在變成溫暖的洋流，討好中間選民，現在又不敢誠實面對過去的自己，現在硬拗，怎麼可以把台北市交給這種投機主義者。

議員游淑慧也三問沈伯洋，他認為社區中心就是醫療院所，當年不在文章直接寫醫療院所？如果當時想的是美沙冬，為什麼不直接寫「社區中心替代治療」就好？而要寫「社區中心提供吸毒者毒品跟乾淨針頭」？第三是網友追出所拿的加拿大案例，是提供吸毒者自己帶毒品、自己施打，請問是一樣的模式嗎？為什麼可以扯在一起呢？

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