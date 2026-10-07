中市大里聯合行政中心遲未建 何欣純：若當選會趕在2030年前完工

民進黨台中市長參選人何欣純上午批評市長盧秀燕在兩任的任期內大里聯合行政中心一直沒有落實興建，而且又趕在選舉前才說要動工，沒有把大里人放在眼裡。她承諾，如果當選會立即興建，而且提前1年到2030年完工。

這是何欣純最近舉辦的第二場行動記者會，大里區3位拚連任的民進黨市議員張芬郁、李天生和林德宇都參加今天的記者會。這次也捲土重來參選的無黨籍前市議員張滄沂也在記者會中途趕來。

何欣純說，大里聯合行政中心從胡志強市長時代就在討論，後來在林佳龍市長時代就推動重畫留下預定地，加上大里人口日多，鄉親都非常期待，但是在盧秀燕市長任內8年過去了都沒有興建。未來她如果當選市長，一定會盡快興建。

而且這裡是捷運橘線的重要站點，她會把行政中心和國光路另外一側的大里運動中心以地下通道都連結在一起，讓民眾更為方便，形成大里的重要的核心地區。另也會目前暫做為區公所的纖維博物館進一步回歸為藝術用途。

張芬郁等3位民進黨市議員也都批評大里聯合行政中心兩任過去了卻興建無著，霧峰慢做，現在都啟用了。張滄沂也說，這是他任內爭取的，所以一定要出席，而盧秀燕都建設北屯去了，沒有在意大里人，他並預祝何欣純當選。

民政局曾解釋， 過去因為地方意見眾多，例如有人希望蓋到20層樓、有人希望加蓋音樂廳，市府因而花費大量時間進行自建、聯合開發、BOT 等可行性評估，才導致進度大幅延後。

不過，盧秀燕日前已宣布，市府已依計畫將 16 億多元預算分年編列，大里聯合行政中心預計 11 月 6 日正式開工，並力拚於 2030 年底前完工啟用。

台中市大里聯合行政中心目前仍是空地。記者黃寅／攝影